Moment unic la Miami. Motivul incredibil pentru care un jucător a  întrerupt meciul timp de 6 minute

Incidentul relatat de news.ro, care citează atptour.com, s-a produs în turul doi al turneului de tenis de la Miami. Sursa citată notează că înălţimea americanului a jucat un rol central într-o situaţie neobişnuită care a dus la întreruperea cu şase minute a meciului de sâmbătă.



La scorul de 2-2 în primul set, Opelka a cerut time-out, spunând că soarele care se reflecta în geamurile de la Hard Rock Stadium îl orbea, astfel că nu putea servi. Reprezentantul ATP Cedric Mourier a fost de acord ca jocul să fie întrerupt pentru scurt timp.



Schwartzmann s-a arătat deranjat de întrerupere, spunând că Opelka este deranjat de soare doar din cauza înălţimii sale. Argentinianul a precizat că nu are o problemă cu Opelka, însă consideră că nu este corect ca meciul să fie întrerupt. “Nu este corect să ne oprim. El este prea înalt. Ăsta este singurul motiv pentru care ne-am oprit”, le-a spus el lui Mourier şi arbitrului de scaun Simon Cannavan.



“Nu cred că a fost o problemă de înălţime. Pur şi simplu eram orbit. Nu vedeam atunci când loveam mingea. Fiecare teren descoperit a avut această problemă în diverse momente ale zilei, când soarele se află în anumite puncte. Diego a fost prietenos cu mine, este un tip de calitate. Doar că nu era mulţumit de arbitru. Nici măcar nu am văzut mingea la punctul jucat înainte. Apoi, la 15/30, am alergat ca să o lovesc şi nu vedeam. Soarele s-a reflectat exact în acea secundă”, a reacţionat Reilly Opelka.



După meci, Schwartzmann a comentat momentul insolit: “Reilly este prea înalt şi nu vedea din cauza Hard Rock Stadium. Este un nou regulament: dacă jucătorul are vreo problemă, se poate opri meciul. Cred că nu este corect. Nu am mai văzut aşa ceva. Arena este la 300 de metri de terenul nostru”.



Reilly Opelka a câştigat meciul cu Diego Schwartzman cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, în două ore şi 19 minute.

