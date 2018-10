Mirel Rădoi a reuşit o dublă în campionatul de mini-fotbal Victory Cup

Selecţionerul naţionalei Under 21 a României, echipă pe care este aproape să o califice la un turneu final după o pauză de 20 de ani- a făcut parte din lotul formaţiei de minifotbal Old New Stars, echipă care s-a impus la scor, 10-1, în faţa adversarilor de la Bătrânii, în cadrul competiţiei de minifotbal Victory Cup Casa Pariurilor.

La debut, fostul căpitan din Ghencea a reuşit o dublă, din formaţia condusă de Ghionea şi “Jair” mai fac parte şi alţi jucători care au scris istorie în tricoul roşu-albastru: Sorin Paraschiv, Rică Neaga sau Bănel Nicoliţă, Old New Stars fiind vicecampioana competiţiei de minifotbal care a strâns la start 78 de echipe şi peste 1300 de jucători amatori.