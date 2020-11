Mirel Rădoi, prima reacţie după egalul din Irlanda de Nord! De ce depinde rămânerea sa la echipa naţională

„Eu am în continuare contract şi pentru următoarea campanie, de calificare la Cupa Mondială. Dacă cei de la FRF nu vor mai dori să continue cu mine, ne vom aşeza şi vom discuta. Eu îmi doresc să rămân. Niciodată nu am declarat că îmi doresc să plec în altă parte. Din punctul meu de vedere, totul este clar. Faptul că am prins urna a doua valorică este cea mai importantă şi vizibilă realizare a noastră. A fost un obiectiv încă de la început, pe care l-am îndeplinit”, a spus Rădoi la Pro TV.





Reprezentativa României a terminat la egalitate ultimul meci din Grupa 1 a Divizie B din Liga Naţiunilor, în deplasare, cu naţionala Irlandei de Nord, scor 1-1. În urma acestui rezultat, ţara noastră a ajus în primele 20 de naţiuni ale continentului şi va ocupa ultimul loc în urna a doua la tragerea la sorţi pentru grupele prieliminariilor CM 2022. Tragerea la sorţi a grupelor pentru preliminariile Cupei Mondiale va avea loc la 7 decembrie 2020, iar meciurile vor începe în luna martie 2021.

Clasament

1. Austria 6 4 1 1 9-6 13

2. Norvegia 6 4 1 1 12-7 10

3. România 6 2 2 2 8-9 8

4. Irlanda de Nord 6 0 2 4 4-11 2





*Primul loc asigură promovarea în Liga A, iar ultimul loc duce în Liga C.