Mirel Rădoi: Meciul cu Irlanda de Nord va fi ca o finală

"Ne gândim că putem termina pe locul 2 în această grupă, dacă Austria va învinge Norvegia în ultima partidă. După aceea, evident că ne vom gândi la urna a doua (n.r. - pentru preliminariile CM), dar în momentul de faţă nu suntem la mâna noastră, depindem şi de alte rezultate, cum este cel din meciul Serbia - Rusia. Dacă acele puncte nu ni se vor da (n.r. - după meciul nedisputat cu Norvegia) şi vom pierde mâine, vom termina pe ultimul loc. Nu cred că ne dorim să ajungem în această situaţie. Ar fi fost bine să ştim (n.r. - decizia UEFA în privinţa meciului cu Norvegia), dar oricum pentru noi meciul de mâine seară va fi ca o finală, pentru că am pierdut nemeritat două puncte în tur şi vrem să avem parte de o revanşă. Dar fiind vorba de ultima partidă jucată acasă, în faţa a 1.000 de suporteri, Irlanda de Nord va dori să arate că poate bate România, că poate câştiga meciul şi să aibă o atitudine pozitivă pentru următoarea campanie la mondiale. Jucătorii au părut puţin relaxaţi (n.r. - după ce nu s-a mai jucat meciul cu Norvegia), nici acum nu suntemn siguri (n.r. - că nu sunt la fel), dar oarecum am reuşit să-i facem să se concentreze pentru această partidă. Le-am explicat importanţa punctelor pentru această partidă de mâine seară, ceea ce înseamnă ca şi coeficient, că prima şi ultima impresie conteză, cred că este important mâine seară ca, pe lângă atitudinea pe care o vom arăta, să avem şi un rezultat pozitiv. (n.r. - despre o ofertă de la CSU Craiova) Am spus-o foarte clar, suntem la echipa naţională, vorbim de echipa naţională şi oricum am văzut ca s-a decis viitorul meu fără ca eu ştiu ceva. (n.r. - despre afirmaţia lui Florin Prunea, că este 300 la sută antrenorul Craiovei) Ar trebui să răspundă Florin Prunea la întrebarea asta. Tot ceea se întâmplă cu o zi înainte de meci sau în ziua meciului sunt lucruri care încearcă să destabilizeze atmosfera la echipa naţională prin anumite declaraţii. (n.r. - despre tragedia de la Piatra Neamţ) Ne dorim să câştigăm pentru toată ţara, dar cu atât mai mult pentru cei implicaţi acolo, pentru că asta înseamnă o dramă pentru noi în viaţă, nu o înfrângere, indiferent de adversari. (n.r. - cum ar carcteriza acest an) Cred că nu a fost un an rău dacă luăm ficare partidă în parte. Dacă ne gândim că am pierdut calificarea la Euro-2020, la care se dispută meciuri şi în România, atunci durerea este mare şi pare că este un an negru. Din punctul meu de vedere nu este atât de negru, dar asta trebuie corelată cu o victorie mâine seară. La noi, la români, prima şi ultima impresie contează şi cred că am termina anul într-un mod pozitiv câştigând aici, cu atât mai mult cu cât ar fi prima oară.", a declarat Rădoi.

Mijlocaşul Răzvan Marin consideră că echipa României ar trebui să fie mai bine pregătită fizic, ţinând cont că nu a jucat meciul cu Norvegia.

"Ştim foarte bine că Irlanda de Nord are o echipă puternică din punct de vedere fizic şi cu siguranţă în special la mijlocul terenului vom avea de muncă cu ei. Noi am avut puţin mai mult timp ca să pregătim această partidă pentru că nu am mai jucat cu Norvegia. Normal, ar trebui să fim mult mai proaspeţi şi să o arătăm mâine pe teren. Ne gândim să terminăm pe locul 2 în grupă, dar vizavi de urna a doua, nu depinde numai de noi, avem nevoie şi de un rezutat favorabil în meciul dintre Rusia şi Serbia. Noi vom încerca să terminăm pe locul 2 în grupa asta şi ne-am dori să fim în urna a doua la calificările pentru mondiale. (n.r. - despre dedicarea victoriei victimelor tragediei de la Piatra Neamţ) Ne pare tuturor rău pentru tot ce s-a întâmplat şi bineînţeles că vom încerca să câştigăm mâine seară şi pentru ei, şi pentru toţi românii. (n.r. - despsre un posibil an ratat al naţionalei) Nu ştiu dacă a fost un an ratat. Nu am reuşit să ne calificăm la Campionatul European, dar nu ştiu dacă avem faţă de cine să ne revanşăm, tot timpul încercăm să facem ceea ce trebuie pe teren şi ceea ce ne cere Mister şi vom vedea, mergem înainte. (n.r. - despre discuţiile despre posibila plecare a selecţionerului) Eu, personal, nu m-am gândit la acest lucru. Mister e în continuare antrenorul nostru. Are în continuare contract până după calificările de la mondial, aşa că pe mine nu mă interesează aceste speculaţii şi ne dorim să câştigăm mâine şi pentru dânsul şi pentru noi", a spus Marin.

Miercuri, de la ora 21.45, România va juca împotriva Irlandei de Nord, la Belfast, ultima partidă din Grupa 1 a Diviziei B a Ligii Naţiunilor.

În acest moment, clasamentul grupei, fără rezultatul meciului România - Norvegia care va fi stabilit de UEFA este următorul: 1. Austria - 12, 2. Norvegia - 9, 3. România - 4, 4. Irlanda de Nord - 1.