Mirel Rădoi, atacat de un oficial dinamovist: "Ne gândim să-i plătim un control la oftalmologie"

”Ne gândim serios să-i plătim lui Mirel Rădoi un consult complet la oftalmologie! Nu se poate să nu convoci pe nimeni de la Dinamo, în condiţiile în care practic ai venit la toate meciurile lui Dinamo şi ai văzut calitatea tinerilor!Ori are probleme de vedere, cu asta îl putem ajuta, sau, dacă are alte probleme, atunci nu ar trebui să fie acolo. Sângele apă nu se face, asta am înţeles, iar să înlocuim roş-albastrul acum cu alte culori e destul de complicat. Sper să fie o rătăcire de vară târzie şi să-şi revină. Altfel e grav”, a spus Alexandru David, preşedintele lui Dinamo, pentru gsp.ro.

Lotul convocat de Rădoi la naţionala Under 21:

Portari: Ionuţ Radu (Genoa), Andrei Vlad (FCSB), Cătălin Căbuz (Hermannstadt)

Fundaşi: Radu Boboc (FC Viitorul), Florin Ştefan (OSK Sepsi), Florin Borţa (U Craiova 1948 Club Sportiv), Virgil Ghiţă (FC Viitorul), Alex Paşcanu (Leicester), Adrian Rus (OSK Sepsi), Ionuţ Nedelcearu (UFA)

Mijlocaşi: Marco Dulca (Swansea City), Răzvan Oaidă (FC Botoşani), Dragoş Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 Club Sportiv), Ianis Hagi (FC Viitorul), Sebastian Mailat (CFR 1907 Cluj), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Olimpiu Moruţan (FCSB), Alexandru Măţan (FC Viitorul), Darius Olaru (Gaz Metan)

Atacanţi: Adrian Petre (Esjberg), Florinel Coman (FCSB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

Tricolorii U21 sunt neînvinşi şi ocupă poziţia a treia în grupa preliminară, de unde se califică direct la turneul final doar prima clasată. Cele mai bune patru din nouă ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off pentru a stabili încă două selecţionate care merg la EURO.

Clasamentul grupei:

Bosnia-Herţegovina 7 5 0 2 19-5 15

Portugalia 6 4 1 1 17-7 13

ROMÂNIA 6 3 3 0 9-3 12

Elveţia 7 2 1 4 7-12 7

Ţara Galilor 6 2 1 3 6-8 7

Liechtenstein 6 0 0 6 1-24 0

S-au jucat:

Bosnia-Herţegovina – Liechtenstein 6-0 (28.03.2017); Liechtenstein – ROMÂNIA 0-2, Elveţia – Bosnia-Herţegovina 1-0 (13.06.2017); Bosnia-Herţegovina – ROMÂNIA 1-3, Elveţia – Ţara Galilor 0-3 (01.09.2017); ROMÂNIA – Elveţia 1-1, Portugalia – Ţara Galilor 2-0 (05.09.2017), Elveţia – ROMÂNIA 0-2 (06.10.2017), Bosnia-Herţegovina – Portugalia 3-1 (10.10.2017), Liechtenstein – Elveţia 0-2 (10.11.2017), ROMÂNIA – Portugalia 1-1 (10.11.2017), Ţara Galilor – Bosnia-Herţegovina 0-4 (10.11.2017), Portugalia – Elveţia 2-1 (14.11.2017), Ţara Galilor – ROMÂNIA 0-0 (14.11.2017), Bosnia-Herţegovina – Ţara Galilor 1-0 (23.03.2018), Portugalia – Liechtenstein 7-0 (23.03.2018), Elveţia – Portugalia 2-4 (27.03.2018), Liechtenstein – Bosnia-Herţegovina 0-4 (27.03.2018)

Meciuri rămase de disputat:

Portugalia – ROMÂNIA, Ţara Galilor – Liechtenstein, Bosnia-Herţegovina – Elveţia (07.09.2018);

ROMÂNIA – Bosnia-Herţegovina, Elveţia – Liechtenstein, Ţara Galilor – Portugalia (11.09.2018);

Liechtenstein – Portugalia (11.10.2018); ROMÂNIA – Ţara Galilor (12.10.2018);

ROMÂNIA – Liechtenstein, Portugalia – Bosnia-Herţegovina, Ţara Galilor – Elveţia (16.10.2018)