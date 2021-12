Mircea Rednic: Jucătorii sunt plătiţi să joace, nu să schimbe antrenori

„A fost o săptămână complicată, grea din toate punctele de vedere. Au fost multe întâlniri între noi, întâlniri cu staff-ul, întâlniri cu jucătorii între ei. Am avut şi o şedinţă la club. Sper ca toate aceste lucruri să se termine şi să începem să aducem punctele de care avem nevoie. Ei sunt profesionişti, sunt plătiţi să se antreneze şi să joace, nu să facă strategii şi să se gândească să schimbe antrenorul”, a spus într-o conferinţă de presă Puriul. Rednic a adăugat: „Le-am spus încă de când am venit că le voi da tuturor şanse şi voi lua o decizie la finalul anului. Nici jucătorii care au venit în perioada mea nu sunt siguri de locul lor. Eu nu plec! Am venit într-o situaţie grea şi mi-am asumat, mi-am anulat operaţia de la şold pentru a veni să ajut Dinamo. Unii jucători nu acceptă concurenţa, nu acceptă deciziile antrenorului. Cum să arunc prosopul? Mai sunt atâtea meciuri importante de jucat. Jucătorii sunt conştienţi, ştiu că e o misiune grea, dar cine rămâne aici trebuie să lupte până la capăt pentru a ne îndeplini obiectivul”.