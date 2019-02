Mircea Lucescu, Rădoi şi Ianis Hagi, premiaţi la Gala Trofeelor Alexandrion

Ceremonia de premiere a avut loc la hotelul Radison Blu. Distincţiile şi recompensele financiare oferite in cadrul evenimentului sunt dedicate sportivilor care au obtinut performante deosebite in 2018 şi reprezinta singurul demers de acest fel organizat si sustinut in totalitate de o entitate privata.

Trofeele Alexandrion sunt menite sa rasplateasca rezultatele excelente in sport, dar si sa ajute sportivii sa atragă atenţia asupra nevoilor uriase din acest domeniu, care necesita o implicare constanta si mai activa a statului, dar si a mediului privat.

Câştigatorii celei de-a patra gale a Trofeelor Alexandrion sunt

Simona Halep

(tenis: numărul 1 mondial, a câştigat Roland Garros)

Gianina Beleagă, Ionela Cozmiuc

(canotaj: campioane mondiale dublu vâsle)

Ana Maria Popescu

(scrimă: vicecampioană mondială).

Nicolae Onică

(haltere: bronz CM, campion european).

Loredana Toma

(haltere: vicecampioană mondială, campioană europeană)..

Mirel Rădoi (calificare România U21)..

Ianis Hagi

(Viitorul- cel mai bun tanar fotbalist roman din Liga I).

Robert Glinta

(natatie-medalie argint Campionatul European).

Ovidiu Ionescu (tenis de masa-medalie argint Campionatul European)..

Mihai Mihut (lupte-medalie de aur Campionatul European).

Pentru a doua oara in istoria Trofeelor Alexandrion, in 2019, Fundatia Alexandrion a oferit si premii dedicate tinerelor sperante ale sportului romanesc. Sectiunea Sperante a fost prezentata de premianta de anul trecut, Elena Chiriac, multipla campioana nationala la taekwondo WTF.

Trofeele Alexandrion Speranta au fost acordate urmatorilor:

Claudiu Bortuneanu ( cel mai bun tanar fotbalist roman din liga 2).

Muscalu Nicoleta Angelica si Pavel Antonia Mihaela (sarituri in apa-medalia de bronz la platformă-sincron, în cadrul Campionatelor Mondiale)..

Arian Notretu (sportiv paralimpic – natatie). Premii speciale:

Marius Iovi (Invictus) – militar ranit in Irak.

Mircea Lucescu (Trofeu de excelenta in sport pentru intreaga cariera).

Trofeele Alexandrion sunt acordate anual de catre Fundatia Alexandrion in urma consultarii a peste 20 de redactii sportive din Romania, dar si a unor institutii publice abilitate. in alegerea castigatorilor se tine cont de reusitele nationale si internatioanle ale sportivilor.

Implicarea Fundatiei Alexandrion in sustinerea sportului nu se limiteaza numai la astfel de distinctii. Boxul, golful, poloul sau ciclismul sunt de asemenea printre sporturile pe care Fundatia Alexandrion le sprijina. Nici echipele de fotbal, handbal sau rugby nu au fost uitate si beneficiaza de suportul Fundatiei.

La ediţiile anterioare, au fost oferite deja 34 de Trofee. Printre câştigătorii acestora sunt: Marian Drăgulescu(gimnastică), Elizabeta Samara şi Daniela Dodean(tenis de masă), Simona Halep (tenis de câmp), Horia Tecău (tenis de câmp), Anghel Iordănescu (fotbal), Tiberiu Dolniceanu (spadă), Ana Maria Brânză (scrimă), Cristina Neagu (handbal), Cristiana Stancu (arte marţiale) şi Andreea Chiţu (judo), echipa de canotaj 8+1 a României care a cucerit bronzul la Jocurile Olimpice din 2016, Alexandru Bologa (judo), componentele echipei feminine de spadă din 2016, Simona Gherman, Simona Pop, Ana-Maria Popescu şi Loredana Dinu, Oana Manea (handbal), perechea Horia Tecău/Florin Mergea (tenis) – vicecampioni JO, Cătălina Ponor (gimnastică), Albert Saritov (lupte), Gianina Beleagă şi Ionela Lehaci (canotaj campioană mondială), Loredana Toma (haltere – 3 medalii de aur la Mondiale), Alina Vuc (vicecampioană mondială la lupte), Echipa feminină de canotaj 8+1 a României, formată din: Laura Oprea, Mădălina Bereş, Adelina Maria Bogus, Mihaela Petrila, Viviana Iuliana Bejunariu, Ioana Vrinceanu, Iuliana Popa, Denisa Tilvescu, Daniela Drunceanu (campioană mondială şi europeană) sau echipa feminină de tenis de masă formată din: Adina Mihaela Diaconu, Elizabeta Samara, Irina Ciobanu, Daniela Dodean Monteiro, Bernadette Szocs – (campioană europeană).

Detalii despre toate editiile Trofeelor Alexandrion gasiti pe www.fundatia-alexandrion.ro/trofeele-alexandrion/.

Trofeele Alexandrion reprezinta un demers in premiera in Romania, ce face parte din strategia Fundatiei de a sprijini excelenta si performanta sportiva. in paralel, Fundatia este unul dintre cei mai activi sustinatori ai culturii romane, premiind, anual, personalitati culturale consacrate sau aflate la inceput de cariera, prin cele doua gale pe care le organizeaza – Gala Premiilor Constantin Brancoveanu si Gala Premiilor Matei Brancoveanu.

