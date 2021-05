Mircea Lucescu a pus fotbalul ucrainean pe jar: Ce a declarat patronul de la Şahtior despre el

Mircea Lucescu a făcut nişte performanţe atât de mari cu Şahtior Doneţk, încât, paradoxal, din cauza lor plăteşte acum, când a preluat rivala Dinamo Kiev.





Chiar dacă, în primul său sezon la această formaţie, „Il Luce“ a luat atât Supercupa, cât şi titlul, în dauna formaţiei de la Doneţk, în continuare, fanii lui Dinamo nu-l iartă pentru trecutul său la Şahtior. Doar că, ultimele rezultate excelente obţinute de Lucescu, au redeschis un subiect: de ce Şahtior Donţek a renunţat la tehnicianul român, în 2016? Potrivit Digi Sport, care citează site-ul sport.ua, patronul „minerilor“, Rinat Ahmetov, a vorbit despre acest subiect.





Ce a spus Rinat Ahmetov?





*A fost alegerea lui (n.r. - Mircea Lucescu), e dreptul lui, e un antrenor profesionist. Contractul lui s-a încheiat cu noi. Dacă i-am oferit unul nou? Nu i-am oferit. Era pregătit să rămână? Noi am ales un drum diferit. Să spui că am făcut alegerea greşită nu mi se pare corect. Noi am luat o decizie, l-am adus pe Paulo Fonseca, cu care am câştigat trei titluri la rând, la diferenţă foarte mare. Deci am făcut alegerea corectă.





*Apoi, l-am adus pe Castro, cu care am câştigat pentru a patra oară şi am ajuns în semifinalele Europa League, unde am arătat un fotbal foarte frumos. Mircea a meritat să câştige titlul. Să dea Dumnezeu să continue pentru mulţi ani, să aibă parte de lucruri bune, iar noi să avem performanţe şi mai bune.





*Lucescu nu a avut un contract pe viaţă cu noi. Lucescu este o persoană liberă, e dreptul, alegerea şi responsabilitatea lui. Fraţii Surkis au dreptul să oferteze pe cine vor şi iată că au reuşit să treacă peste pasa proastă şi să câştige titlul. Bravo lor! Nu, nu am mai vorbit cu Mircea demult.





*Ce să-i urez lui Igor Surkis? Îi urez să să piardă următorul campionat şi noi să-l câştigăm. Aşa mi-ar ura şi el. Glumesc, desigur.