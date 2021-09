Mircea Lucescu, exploziv: Şi-a făcut praf un jucător şi s-a luat şi de arbitraj după 0-5 cu Bayern!

Dinamo Kiev a fost spulberată în Germania, iar Mircea Lucescu a ajuns să fie luat peste picior, în presa franceză.

Dacă reacţiile lui „Il Luce“ din timpul partidei au fost ironizate , cu siguranţă, el a stârnit nişte zâmbete şi după conferinţa pe care a susţinut-o, la finalul întâlnirii. Pentru că, încă o dată, tehnicianul de 76 de ani s-a luat de arbitraj! Asta în ciuda faptului că, atât scorul final, 5-0 pentru Bayern, cât şi existenţa arbitrajului video (VAR), ar fi trebuit să ne scutească de astfel de reproşuri din partea românului.

Ce a spus Mircea Lucescu?

*Am jucat bine până la primul gol (n.r. - înscris de Lewandowski din penalty, în minutul 12), ne-am apărat chiar foarte bine. Ei nu prea au avut ocazii până atunci. Penalty-ul acela a schimbat totul, unul acordat mult prea uşor, din păcate. Eu aş vrea să văd penalty-ul ăsta, pentru că e a doua oara când joc, când echipele mele joacă la Munchen... Cu Şahtior tot aşa, în minutul 3, ne-au dat penalty şi om afară.

*La acest penalty, se pare că jucătorul nostru a fost împins şi dezechilibrat. De aceea, a atins mingea cu mâna. Nu ştiu, trebuie să vad, nu pot să fac comentariu. Eu fac comentarii faţă de ce spun jucătorii. Acum urmează alte meciuri.

*Păcat că n-am marcat şi noi, pentru că am avut nişte contraatacuri excelente, dar ultima pasă am greşit-o, păcat. Supryaha (n.r. - introdus în minutul 70, la 3-0 pentru Bayern) a fost zero. Supryaha a intrat în repriza a doua şi a fost zero!

*Noi ştiam că nu putem să ieşim cu ei la atac, pentru că spaţiile care rămâneau în urma atacanţilor noştri puteau fi folosite de ei prin pase verticale, prin accelerări, prin driblinguri. Pentru că puteau scoate uşor jucătorii noştri din joc, ceea ce s-a şi întâmplat. Totuşi, trei dintre golurilor lor au fost marcate când mingea se afla la piciorul nostru şi am făcut greşeli tehnice copilăreşti.

*Scorul final e unul normal, Bayern e o echipă de 900 de milioane de euro. Noi avem o echipă de la Academie. Cei de la Bayern vor cuceri Champions League după cum joacă.