Mircea Lucescu, dispărut de pe bancă: S-a aflat de ce s-a operat şi care e starea sa

Dinamo Kiev a renăscut sub comanda lui Mircea Lucescu, a câştigat tot ce se putea câştiga în sezonul trecut, iar acum, în noua stagiune, are trei victorii în trei etape de campionat. Plus o remiză cu Fenerbahce, într-un amical disputat, la Istanbul, la data de 4 august.





Din păcate, Mircea Lucescu a ratat aceste patru meciuri. Iniţial, după prima etapă de campionat, la 1 august, când Dinamo Kiev a învins Veres-Rivne (4-0), s-a spus că tehnicianul român va reveni pe bancă, în următoarea etapă. Ceea ce nu s-a întâmplat. Din contră! Absenţa românului s-a prelungit din cauza operaţiei la care a fost supus.





Acum, s-a aflat că Lucescu a ajuns pe mâna medicilor pentru că, mai întâi, a acuzat o stare gripală, iar apoi a ajuns „la cuţit“ pentru îndepărtarea unui chist cu pericol de infecţie.





Situaţia tehnicianului român evoluează spre bine, potrivit ultimelor declaraţii oferite de unul dintre secunzii săi, Emil Caras. „Mister e mai bine pe zi ce trece. Ieri, a vizitat centrul de antrenament, a ţinut şi şedinţă tactică şi o analiză video, apoi s-a întors la spital. El a fost astăzi (n.r. - miercuri) la meci (n.r. - în lojă). Sperăm că mâine după-amiază va fi externat şi ni se va alătura“, a spus Caras pentru ucrainenii de la Football 24.





Dinamo Kiev va întâlni, sâmbătă (ora 19.30), Inter Milano, într-un alt amical de cinci stele. Partida va avea loc, la Brianteo (Monza).