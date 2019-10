Mircea Lucescu, desfiinţat de un om de fotbal: „Un expirat şi un circar“ Cine l-a făcut praf pe antrenorul român

Conform site-ului rus Sport24, citat de news.ro, fostul fotbalist rus Sergei Kiriakov a contestat vehement intentia şefilor lui Dinamo Moscova de a îl aduce la echipă pe tehnicianul român".



"Situatia pare dubioasa si surprinzatoare. Conducerea trebuie sa traga aer in piept inainte sa ia o astfel de decizie. Este ceva neclar pentru mine. Lucescu la Dinamo? Opriti circarul sa se intoarca! E o persoana care n-a avut rezultate prea bune in ultima vreme si are 74 de ani. E un expirat. Ar fi ceva de neconceput sa fie adus la echipa. Ce asteptari sa ai de la un antrenor atat de in varsta? Ce poate veni sa faca aici? Eu nu cred in aceasta informatie. Poate o miscare de PR din partea agentului sau", a afirmat Kiryakov, conform sursei citate.



Sergei Kiriakov a fost jucatorul lui Dinamo Moscova timp de 5 ani, iar ca antrenor cel mai sonor nume pe care l-a pregatit este Arsenal Tula.



Conform presei din Rusia, Mircea Lucescu este favorit să preia Dinamo Moscova.