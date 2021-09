Ministrul Novak: Uneori am fost ca un rulment ruginit. Despre Patzaichin: A fost un model, mai mult decât mi-am putut imagina

"Dacă mă detaşez, e ceva senzaţional. După Londra a fost greu, am stat patru ani fără medaie mondial. La Rio îmi vnea să plâmg....locul 5-6, Am fost ca un rulment ruginit. Dar mi-am revenit şi am luptat, deşi am fost obosit pisihic şi fiizic. Mergea maşina şi eu în urma ei să recuperez", a declarat Novak la Digi24.

Ministrul a vorbit şi despre Ivan Patzaichin, modelul său. "A fost un model, un idol L-am sunat înainte să plec la Tokyo, simţeam că e ultimul telefon. Pentru mine a fost extraordinar să-mi spună: Domnul preşedinte, vă apreciez foarte mult. A fost mai mult decât mi-am putut imagina".

Ciclistul Eduard Novak a câştigat la Tokyo medalia de argint în proba de urmărire individuală 4.000 m. El a mai concurat la contratimp 1.000 de metri (locul 11), contratimp pe şosea (locul 8) şi la ciclism pe şosea, probă pe care nu a reuşit să o ducă la capăt.