Mihai Stoica, un puşcăriaş vesel: Fostul manager a povestit cât de mult a savurat perioada petrecută după gratii

Disperat să fie eliberat, Mihai Stoica a „scris“ patru cărţi în închisoare, a lucrat la atelierul de tâmplărie al Penitenciarului Jilava şi a antrenat echipa de fotbal. Acum, el susţine că, de fapt, închisoarea a fost o reală plăcere pentru el!





Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“, moderată de Ovidiu Ioaniţoaia şi difuzată în fiecare miercuri pe gsp.ro, fostul manager al FCSB-ului a oferit o serie de declaraţii remarcabile despre perioada petrecută în detenţie.





Ce a spus Mihai Stoica miercuri seară?





*Eu am stat 20 de ani înainte de a ajunge acolo pe somnifere. Dormeam două, trei ore pe noapte şi aveam nevoie de un reset. Acolo m-am resetat. Întrebaţi-l pe Gică Popescu ce tonus am avut din prima zi. Am stat împreună în toată perioada lui, eu am stat mai mult. Am avut un alt deţinut care vorbea cu apropiaţii şi le zicea: «Eu n-am văzut aşa ceva în viaţa mea! Ăla zici că a confundat Rahova cu Disneyland» . Nu îmi impuneam asta, dar se încheiase un capitol.





*Era atât de ciudată prezenţa mea acolo pentru că aveam faptele prescrise. Direcţia Naţională Anticorupţie, balaur care sperie pe toată lumea coruptibilă, ceruse achitarea mea. În dosar, DNA ceruse pedepse cu executare şi suspendare pentru şapte din opt şi achitarea unui inculpat.





*Completul a considerat că nu trebuie să calculeze prescripţia şi am ajuns acolo. D-aia era atât de ciudat. M-am gândit că aşa trebuie să fie...Cu ideea asta am plecat în cap. Probabil că am fost salvat de la o nenorocire mult mai mare.





Ce a spus Mihai Stoica în 2016, imediat după eliberare?





*Din clipa în care ajungi dincolo, te gândeşti cum va arăta ziua în care ieşi. Sunt sentimente inexplicabile. Ce am câştigat? Am triat aşa, multe caractere. Am câştigat prieteni şi am câştigat poate echilibru. Am intrat cu multe defecte şi calităţi la puşcărie, sper să fi ieşit doar cu calităţi.





*Ceea ce m-a ajutat cel mai mult a fost adaptabilitatea. Nu m-am bătut cu nimeni, n-am fost în depresie, n-am făcut greva foamei. Am respectat şi lucrătorii şi deţinuţii şi am fost respectat de toată lumea.





*De acum încolo mă interesează ce se va întâmpla în viitor. Am trăit astăzi emoţii ca la dubla cu Rapid, din 2006. Deznodământul a fost fericit, cum a fost şi atunci.





*Îmi rezerv dreptul de a păstra puţină tăcere...Am avut posibilitatea chiar să-mi îmbunătăţesc cunoştinţele despre fotbal. Vreau să-mi văd părinţii şi acum, când mă urc în maşină, vreau să-l sun pe Gigi (n.r. - Becali). El a pus mai presus de situaţia financiară prietenia faţă de mine. Voi fi cu el mereu.