Mihai Stoica, făcut KO: Dan Petrescu l-a pus la punct după toate atacurile din ultima perioadă

Mihai Stoica a ajuns „campion“ al miştourilor ieftine, în condiţiile în care, din punct de vedere fotbalistic, n-a mai câştigat un titlu cu FCSB din 2015.

În acest sezon, când bucureştenii au fost, totuşi, mai aproape ca oricând de un triumf în Liga I, lupta din play-off cu CFR a fost „pătată“ de declaraţiile pe care Stoica le-a dat despre antrenorul clujenilor.

Deşi, într-o primă fază, n-a dorit abordarea acestui subiect, Dan Petrescu a comentat, totuşi, comportamentul lui Meme, la insitenţele reporterului Gazetei Sporturilor care l-a vizitat, la Cluj, după titlul câştigat, în weekend.

Ce a spus Dan Petrescu?

*Vorbim despre asta?! (n.r. – declaraţiile date de Mihai Stoica). Te rog frumos să-l întrebi pe el, că eu nu am zis niciodată ceva de rău despre el.

*E problema lui, eu nu i-am făcut niciodată rău, ci numai bine. A plecat de la FCSB, l-am întrebat dacă vrea să vină la mine, la Urziceni. A venit, am lucrat bine împreună, am câştigat. Eu am plecat, am lăsat echipa pe primul loc şi după aceea nu mai ştiu. El îşi apără clubul, ăsta e stilul lui, dar nu înţeleg de ce mă atacă pe mine. Eu n-aş vrea să-i răspund.

*Să zică ce vrea el! Asta e tot ce contează (arată către cele 5 trofee de campioni ale CFR-ului). În rest, e cancan. Când era cu mine, era campion. Să-i aduceţi aminte! Era campion, fără mine nu mai e campion! CFR are 95 de puncte, FCSB are 84. Ce să mai vorbim, ce rost mai are?! Aşa vrei să iei campionatul?

*El crede că dacă mă atacă pe mine şi mă supără, câştigă ai lui. Dar nu înţeleg cum, 5 ani la rând, tu nu câştigi nimic la echipa aia care atunci când jucam eu acolo, tot lua campionate. Iar acum, nimic. Ar fi un semn de întrebare, poate conducătorii de acolo, cineva greşeşte, dacă ei nu câştigă niciun titlu şi rămân pe loc. Înseamnă că o duc bine pe locul doi. S-o ţină tot aşa!