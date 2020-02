Mihai Pintilii s-a lăsat de fotbal: Discursul jucătorului care a evoluat de 41 de ori pentru România

Mihai Pintilii a încheiat socotelile cu fotbalul de performanţă după o carieră de peste 15 ani, începută la Auxerre Lugoj şi încheiată în tricoul celor de la FCSB, formaţie pentru care a apărut ultima dată pe gazon la 22 decembrie 2019 în acel 0-0 cu CFR Cluj de pe „Arena Naţională“. Pintilii va şi rămâne la dispoziţia roş-albaştrilor, ca delegat oficial, de acum încolo.





De-a lungul carierei, Pintilii a mai evoluat la Jiul Petroşani, Internaţional Curtea de Argeş, Pandurii, Al-Hilal (Arabia Saudită) şi Hapoel Tel Aviv (Israel).





La echipa naţională, Pintilii a debutat la 10 august 2011 într-un amical cu San Marino. Cariera sa la nivel internaţional a însemnat 41 de selecţii pentru România şi un gol. El a făcut parte din lotul deplasat de Anghel Iordănescu în Franţa pentru Euro 2016 şi a fost integralist în meciul de debut cu Franţa, jucând şi 45 de minute în înfrângerea cu Albania.





Apărut, astăzi, la conferinţa prilejuită de partida CFR Cluj - FCSB de duminică seară (ora 20.00, Digi Sport, Telekom Sport, Look TV), Pintilii şi-a anunţat retragerea, discursul său fiind redat de Digi Sport.





Ce a spus Mihai Pintilii?





*Nu am avut un motiv anume. Hotărârea era luată de 3-4 luni, mă bătea gândul. Mă gândeam că am 35 de ani, accidentările m-au făcut să mă gândesc serios la asta. Ca antrenor, o să vedem, trebuie să înveţi, să o iei de jos. Mă simt foarte bine, sunt alături de ei. E la fel numai că măî simt în alt vestiar. Nu s-a schimbat nimic între mine şi ei. Când am făcut ruptura anul trecut, am decis. Există un moment când trebuie să ridici mâna.





*Trebuie să trec nişte etape, o iau de jos, mă voi înscrie şi la şcoala de antrenori. Nu ştiu ce voi face, poate voi rămâne şi delegat, dacă îmi place. Nu ştiu exact ce voi face. Mă simt bine acum. Nu se pune problema să mai joc. O să mă antrenez cu băieţii. Mi-a fost greu. Mi-am anunţat soţia, mi-a zis că mai pot, eu i-am zis că nu. A fost decizia mea şi sper că a fost înţeleasă de toată lumea.