Mihai Leu începe în weekend cursa pentru apărarea titlului de campion naţional la viteză în coastă

Leu a câştigat în 2019 titlul de campion al Categoriei I, dedicată automobilelor de producţie, cu două runde înainte de încheierea sezonului competiţional. Acesta va concura şi în acest an pe un Ferrari 456 Challenge.





Prima etapă din Campionatul Naţional de Viteză în Coastă 2020 va avea loc în perioada 20-21 iunie pe traseul din incinta Complexului Turistic şi Sportiv Cheile Grădiştei, din vecinătatea comunei Moieciu, Judeţul Braşov. La ediţia inaugurală, de anul trecut, Leu s-a impus la Categoria I, fiind cel mai rapid în manşele de concurs, şi a fost pe 4 la Open.





Evenimentul se va desfăşura fără spectatori, ca urmare a măsurilor luate de autorităţi pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Totuşi, fanii vor avea ocazia de a vedea în direct acţiunea de la Cheile Grădiştei prin intermediul transmisiunii video de pe pagina de facebook a Federaţiei Române de Automobilism Sportiv.





„Cred că nu am aşteptat cu atâta nerăbdare să se reia competiţiile nici măcar atunci când mă apropiam de titlul mondial la box. Au trecut deja 8 luni de la ultima competiţie şi sunt fericit că voi fi din nou pe traseul de concurs. Voi avea o misiune dificilă, de a câştiga din nou în divizia maşinilor de producţie, dar am încredere că voi reuşi şi de această dată deoarece am alături o echipă puternică”, a declarat Mihai Leu înaintea startului oficial în noul sezon de viteză în coastă.





Sâmbătă, începând cu ora 09:30 vor debuta manşele de recunoaştere, iar de la ora 13:00 sunt programate manşele oficiale de antrenamente, iar duminică sunt programate cele două manşe de concurs, începând cu ora 13:00. Peste 50 de piloţi din întreaga ţară sunt aşteptaţi la startul oficial al sezonului 2020.





Primul român care a devenit campion mondial în boxul profesionist şi s-a retras neînvins din acest sport mai are în palmares un titlu de campion naţional absolut la raliuri, cucerit în 2003. Reîntors în competiţii în 2018, Mihai Leu concurează şi în Campionatul Naţional de Super Rally powered by Superbet, competiţie al cărei promotor este şi care programează 5 etape în acest an.