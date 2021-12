Mihai Iosif: Sper ca Moş Crăciun să vină cu 4-5 jucători, să echilibrăm lotul

“Poate puteam să câştigăm, poate puteam să pierdem, dar în condiţiile date este un rezultat echitabil. O bucurie imensă, am debutat nişte copii astăzi, am terminat meciul cu şase juniori în teren. Am fost inspirat când l-am introdus pe Marzouk.

Suntem undeva unde puţină lume credea. Ne antrenăm, ne vedem de treabă şi încercăm să facem lucrurile cum putem mai bine. Sper ca Moş Crăciun să vină cu 4-5 jucători, să echilibrăm lotul. Ne dorim din tot sufletul să intrăm în play-off. Facem totul pas cu pas, să luăm cele mai bune decizii şi să mergem înainte”, a spus Iosif pentru posturile care transmit Liga 1.

Formaţia FC Rapid a remizat, sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa XXI-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Golurile au fost marcate de Marzouk ’34 pentru gazde şi Tîrcoveanu ’52 pentru oaspeţi.

Lider în clasament este CFR Cluj, cu 54 de puncte, urmată pe podium de FCSB – 46 de puncte şi de FC Voluntari – 37 de puncte. FC Botoşani ocupă poziţia a patra, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid este pe 6, cu 32 de puncte. Între cele două adversare de sâmbătă, pe locul 5, este Universitatea Craiova, cu 32 de puncte.