Mihaela Buzărnescu, după meciul cu Siniakova: „Nu am jucat rău. Nu am ce să-mi reproşez“

"A fost ceva presiune, am început foarte bine şi am condus cu 3-0, dar nu mă gândeam vreo clipă că voi pierde acest meci. Din păcate, şi ea a fost într-o formă fizică bună, a alergat la nişte mingi pe care nu mă aşteptam să le scoată. Sunt supărată pentru că dacă învingeam nu mai trebuia să se joace acest meci de dublu...Nu am jucat rău. Siniakova a servit bine, mi-am pierdut serviciul la 3-1 cu câteva mingi greuţe şi, apoi, ea a prins mult curaj. Sper ca meciurile pierdute să nu fie negative pentru următoarea partidă de Fed Cup şi să mai am ocazia să joc la simplu. Bineînţeles că asta va depinde şi de forma mea din următoarele concursuri, până în aprilie. Probabil îmi trebuie mai multă răutate pe teren şi un serviciu îmbunătăţit. Jocul meu este, oricum, unul ofensiv, dar una peste alta nu am nimic de reproşat după acest meci. Probabil dacă aş fi fost refacută mai devreme decât s-a întâmplat ca să am mai multe meciuri în picioare în ultima vreme. În schimb forma mea este pe drumul cel bun, de când am ajuns în Australia nu am jucat rău şi se vede că sunt undeva acolo, sper să depăşesc pragul acesta şi să câştig un meci ca să am o altă satisfacţie, deocamdată rămân cu un gust amar de fiecare dată", a declarat jucătoarea din România

