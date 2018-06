Mihaela Buzărnescu joacă azi cu Petra Kvitova pentru un loc în finala de la Birmingham. Când are loc meciul

Meciul dintre Buzărnescu şi Kvitova se dispută în jurul orei 15.00, după prima semifinală, cea dintre Strycova şi Rybarikova, care începe de la 13.30.

Petra Kvitova, locul 8 WTA, are 24 de titluri în palmares şi este de două ori campioană la Wimbledon. Ea a trecut de Buzărnescu în trei seturi, în luna mai, în finala Praga Open.

Jocul va fi transmis în direct pe DigiSport 2.

Pentru calificarea în semifinale, Buzărnescu şi-a asigurat un premiu de 46.000 de dolari şi 185 de puncte, cu ajutotrul cărora va urca cel puţin până pe locul 28 WTA.

“Sunt foarte mulţumită de cum am jucat astăzi. Am reuşit să mă concentrez şi să joc bine. Am avut două săptămâni extraordinare. Elina este o jucătoare mare şi pentru mine este o onoare că am ajuns la acest nivel, să joc împotriva unor sportive ca ea. Încerc să abordez fiecare meci ca pe unul normal şi să îmi fac jocul”, a spus Buzărnescu, potrivit wtatennis.com, după succesul cu Svitolina.