Mihaela Buzărnescu a intrat în rândul milionarelor din tenis. Cei mai mulţi bani i-a câştigat anul acesta

Cu cei 46.345 de dolari asiguraţi prin calificarea în semifinalele de la WTA Birmingham 2018, Mihaela Buzărnescu a trecut graniţa milionului de dolari obţinut doar din câştigurile de la turnee. Suma exactă ar fi 1.004.982 dolari, Sigur, Mihaela este deocamdată milionară doar pe hârtie, pentru că toate câştigurile sunt brute, fiind apoi impozitate conform legislaţiei din fiecare ţară.

Mihaela Buzărnescu este abia a 380-a care reuşeşte acest lucru din toată istoria, ceea ce demonstrează încă o dată cât e de greu să faci acest pas. Nouă dintre acestea sunt românce.

Mihaela Buzărnescu a devenit cea de-a 380-a milionară din tenisul feminin după o jumătate de an fantastică în 2018. Ea a obţinut în acest an două treimi din suma totală câştigată în carieră. Concret, adunând şi banii pe care îi are asiguraţi de la Birmingham, ea a ajuns în 2018 la suma de 628.165 de dolari!