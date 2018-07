Mihaela Buzărnescu, înjurături şi crize de nervi la turneul de la Bucureşti: „Băi, nu mai urla că nu mai poţi!“

La scorul de 4-1, în setul secund, Buzărnescu a izbucnit în lacrimi, fiind cu nervii la pământ.

Iată cum a decurs dialogul dintre Frăţilă şi Buzărnescu, surprins de Digisport, turneu care transmite în exclusivitate turneul de la Bucureşti.

Septimiu Frăţilă: ”Ea joacă foarte mult cros. Tot timpul când se apară, o face cu cros. Mă auzi? Aşa, joacă lung de linie, să nu-ţi fie frică să joci aşa. Haide! Uite-te la mine, fii pozitivă! Nu trebuie să-ţi fie teamă să joci lung de linie. Întotdeauna, când tu ataci, ea se apleacă în cros şi cu mingi înalte.

Mihaela Buzărnescu: Dar, am jucat aşa şi a fost 4-1 şi 40-0!

Septimiu Frăţilă: ”Băi, lasă că a fost 4-1 şi 40-0, te opreşti? Băi, mă asculţi? Deci, să nu-ţi fie frică să loveşti în lung de linie când atacă ea”.

Mihaela Buzărnescu: ”Ce am făcut la primul game? Am dat lung de linie, apoi lung de linie cu reverul, out”.

Septimiu Frăţilă: ”Aşa, si ai răbdare puţin. Băi, nu mai tot urla că nu mai poţi. Mă asculţi? Deci, termină cu nu mai poţi! Hai, că esti mai bună!”, a replicat antrenorul, după care a bătut palma cu Mihaela.

Şi după acest time-out, dar şi şi în alte momente din timpul partidei, Mihaela a mai avut crize de nervi, uneori chiar şi cu un limbaj ce nu poate fi reprodus.

După meci, Mihaela ş-a cerut scuze pentru comportamentul ei, punând totul pe seama presiunii. ”Publicul este în număr foarte mare şi vreau să le arăt că joc bine. Am fost emoţionată, pe parcursul setului doi mi-am pierdut din energie. S-a acumulat oboseală şi mi-e din ce în ce mai greu, dar mă refac şi voi reveni. Vă mulţumesc că m-aţi încurajat şi că aţi suportat tot ce am făcut pe teren. Datorită fanilor am venit, să mă vadă în persoană”, a spus Buzărnescu, la finalul meciului.