Mihaela Buzărnescu atinge un nou maxim al carierei. Obiectiv îndrăzneţ fixat de ea pentru finalul de an

"Vreau să ajung în top 10 şi să mă mentin acolo, dar voi fi fericită şi să ajung în top 20 şi să pot participa la toate turneele importante. Voi vedea ce imi ofera viata. Vreau sa ma bucur cat mai mult posibil deoarece nu mai am 20 de ani.

Am 30 de ani si nu stiu cat mai pot juca tenis de acum inainte, tocmai de aceea joc la turnee aproape in fiecare saptamana. Sunt fericita ca sunt sanatoasa", a afirmat ea la Tennis Channel, citată de ziare.com



Pâna la finalul acestui an, Mihaela are de aparat 700 de puncte in clasamentul mondial, iar cea mai bună şansă pentru a-şi îndeplini obiectivul este Grand Slamul de la US Open.