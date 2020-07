Messi şi Ramos, direct în istorie: Performanţe unice atinse de cei doi

Dacă în România, Liga I se îneacă la mal, copleştiă de cazurile de coronavirus apărute în ultimele zile, în schimb, în Spania, ţara care a fost răvăşită, la un moment dat, de pandemie, întrecerea internă s-a încheiat cu succes.

La Liga s-a reluat la data de 11 iunie, cu etapa cu numărul 28. Iar de atunci s-au jucat cele zece etape rămase la foc automat, fără ca vreun meci să fie amânat, din cauza unor jucători bolnavi. Soarta titlului s-a decis, încă de joi, când Real a devenit campioană, după două sezoane de aşteptare, iar etapa de duminică a contat, în primul rând, în lupta pentru evitarea retrogradării. Dacă Espanyol şi Mallorca erau deja condamnate, alături de ele se va duce în Segunda Division şi Leganes. Adică, formaţia care s-a luptat admirabil cu Real Madrid, a revenit de două ori pe tabelă, însă punctul smuls, după un 2-2 eroic, n-a fost suficient pentru salvare. Leganes a picat, iar Celta Vigo a rămas în primul eşalon.

Messi, cifre fantastice

Învinsă acasă, joi, de Osasuna şi desfiinţată de Messi, care s-a arătat indignat de ce joacă echipa, Barcelona s-a trezit în partida cu Alaves, pe care a spulberat-o cu 5-0. Chiar Messi a marcat de două ori, devenind pentru a 7-a oară cel mai bun marcator al primei ligi, un record! Până acum, cele mai multe trofee Pichichi, acordate golgheterilor din La Liga, fuseseră câştigate de Telmo Zarra (6), fost atacant la Bilbao.

Pe lângă cele 25 de goluri din actuala ediţie de campionat, Messi a fost şi cel mai bun pasator din La Liga, cu 21 de assist-uri! E pentru prima dată, în istoria primei ligi din Spania, când un fotbalist adună minimum 20 de goluri şi 20 de pase decisive, în aceeaşi stagiune! În ciuda acestui bilanţ fantastic, Messi s-a arătat dezamăgit de pierderea titlului.

„Astăzi, am văzut cu totul altceva. De data asta, echipa a răspuns într-o altă manieră, cu o altă atitudine. Am făcut ce trebuia, adică o autocritică între noi, ceea ce trebuia să se întâmple. Nu am făcut un sezon foarte bun, în planul jocului şi al rezultatelor. Trebuie să fim mult mai constanţi. Recompensele şi obiectivele personale sunt secundare. Aş fi preferat să câştigăm campionatul֧“, a spus Messi.

Sergio Ramos, unic

Nu doar Messi i-a pus la treabă pe statisticieni, cu performanţele sale din weekend, ci şi Sergio Ramos. Stoperul Realului a înscris în remiza cu Leganes (2-2), încheind acest campionat cu 11 reuşite, fiind al doilea cel mai bun marcator al Realului, după Benzema (21 de goluri).

Potrivit celor de la „Marca“, niciun alt fundaş n-a reuşit o asemenea performanţă în La Liga, în acest secol! Dintre cele 11 goluri adunate de stoperul de 34 de ani, şase au fost din penalty.