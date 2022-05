Mesajul transmis de Halep, după eliminarea de la Roland Garros: „Nu vreau să fiu dramatică”

Fostul lider mondial a vorbit pe larg despre încercările din ultimele luni, dar şi despre dorinţa de a reaintra în elita tenisului mondial.

„Bună tuturor. Scriu aceste cuvinte pentru că îmi vine să le împărtăşesc cu toţi cei cărora le pasă. Ca întotdeauna, simt un sprijin atât de mare din partea fanilor mei şi pentru asta ţin să vă mulţumesc tuturor!

În general, nu sunt o persoană dramatică şi sper că nu sună aşa când scriu acum aceste cuvinte. Ultimele 18 luni au fost foarte dure, emoţionante şi fizice.

După ce am pierdut la Doha, mesajul meu către oamenii foarte apropiaţi a fost că nu mai pot mai mult, că am terminat cu tenisul. Însă, cumva, mi-am recăpătat pasiunea şi am început să simt din nou dragostea pentru tenis. Am decis să muncesc din greu şi să fac schimbări semnificative. Sunt foarte mândră de mine pentru tot ce am făcut în ultima vreme.

Nu aş fi putut face asta fără ajutorul lui Patrick şi vreau să-i mulţumesc că a fost alături de mine”.