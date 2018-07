Mesajul emoţionant al lui Cristiano Ronaldo după ce a semnat cu Juventus

Portughezul a transmis un mesaj prin intermediul site-ului oficial al lui Real Madrid.

”Aceşti ani la Real Madrid şi în oraşul Madrid au fost cei mai fericiţi din viaţa mea.

Am numai sentimente de recunoştinţă pentru acest clubu, pentru suporteri şi pentru oraş. Pot doar să le mulţumesc pentru toată dragostea şi afecţiunea pe care le-am primit.

Cred însă că a venit momentul pentru un nou capitol în viaţa mea şi de aceea am solicitat conducerii să accepte oferta pentru transferul meu. Îmi pare rău şi rog pe toată lumea, în special pe fani, să mă înţeleagă.

Au fost 9 ani minunaţi. Au fost 9 ani unici. A fost o perioadă incredibilă pentru mine, plină de recunoştinţă, dar şi dificilă, pentru că la Real Madrid aşteptările sunt foarte mari. Dar a fost şi bună pentru că aici nici o zi nu e pierdută şi te poţi bucura de fotbal într-un mod unic.

Am avut, pe teren şi în afara lui, nişte colegi incredibili. Am simţit căldura fanilor şi împreună am câştigat Liga Campionilor trei ani la rând şi de patru ori în cinci ani. Alături de ei, dar la nivel individual, am trăit satisfacţia de a câştiga Balonul de Aur de patru ori şi Gheata de Aur de trei ori. Toate în timpul acestei perioade extraordinare petrecute la acest club.

Real Madrid a cucerit nu doar inima mea, ci şi pe cea a familiei mele, iar pentru asta nu pot decât să îi mulţumesc. Mulţumesc clubului, preşedintelui, conducerii, colegilor, staff-ului tehnic, medicilor, fizioterapeuţilor şi tuturor celor care au muncit incredibil ca toate detaliile să fie puse la punct.

Mulţumiri infinite încă o dată pentru fanii noştri şi mulţumiri fotbalului spaniol. În cei nouă ani petrecuţi aici am întâlnit jucători mari. Am tot respectul pentru ei şi toată recunoştinţa.

M-am gândit mult şi am realizat că a venit momentul să încep o nouă perioadă în viaţa mea. Plec, dar acest tricou, această siglă şi «Santiago Bernabeu» le voi considera mereu ale mele, indiferent de locul în care voi fi.

Mulţumesc tuturor şi, desigur, la fel cum am spus şi când ne-am întâlnit pentru prima oară în urmă cu nouă ani: «HALA MADRID!»”