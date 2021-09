Mesajul controversat al unui prezentator britanic la adresa Emmei Răducanu: „Dacă joci în finală, eşti britanică. Dacă eşti chelneriţă, eşti româncă”

„Dacă joci într-o finală de tenis eşti britanică, dacă lucrezi în construcţii /eşti curier/chelneriţă etc., eşti româncă”, a scris Ray, care prezintă emisiunea Good Morning Britain la ITV.

Potrivit express.co.uk, mesajul a atras sute de reacţii. „Ca de obicei, domnul Ray încearcă din nou să stârnească o discuţie despre rasă unde nu există aşa ceva”, a notat un utilizator de Twitter. Altă persoană a subliniat faptul că Adil Ray a folosit o generalizare: „Este o generalizare, nu toţi gândim astfel”.

If you play in a tennis final you’re British if you’re a builder/delivery man/waitress etc you’re Romanian.