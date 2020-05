Mesaj virulent după ce a stat 21 de ore la vama Nădlac: „Şi apoi întrebăm de ce lumea pleacă din ţară!“

Răzvan Marin s-a numărat printre românii care s-au lovit de haosul de la vama Nădlac şi s-au confruntat cu o situaţie incredibilă, pierzând ore întregi acolo.





Revoltat de scenele pe care le-a văzut şi de experienţa neagră pe care a trăit-o, mijlocaşul de 23 de ani, legitimat la Ajax Amsterdam, a avut, mai întâi, o postare dură pe reţelele de socializare: „Să tot vrei să vii acasă. După ne întrebăm de ce pleacă lumea în străinătate. Încă puţin şi se fac 18 ore de când ne chinuim să facem acei 5-6 kilometri pentru a intra în România“.





Ulterior, internaţionalul român a oferit o declaraţie şi pentru gsp.ro:





*Da, am reuşit să intrăm. Suntem împreună. Cam 18-20 de ore am stat. Suntem bine. A durat mult pentru că erau procedurile de verificare din cauza acestui coronavirus. Ne-au verificat, am completat o declaraţie. Nu mai contează acum. Asta a fost să fie.





*Sunt cu familia şi cu un fin. Ne-am întors din Olanda. Am făcut 16 ore de la Amsterdam până la Nădlac şi am stat 21 de ore, de la 8 dimineaţa până următoarea zi la 5 dimineaţa. Nu mai am ce să spun. Am trecut prin toate stările. Ca mine au fost mulţi alţi oameni. Concluzia? Asta e. Se poate întâmpla.