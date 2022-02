Mediocritate românească în Turcia: Şumudică, demis! Cum se prezintă situaţia celorlalţi

După încă un mandat ratat, Şumudică a explicat ce s-a întâmplat la Yeni Malatyaspor, într-o intervenţie, la Digi Sport.

„Am aflat şi eu că am fost demis. E o decizie unilaterală a clubului, s-or gândi că va fi mai bine. Nu e nicio problemă, dar nu vreau ca lumea să fie indusă în eroare. Eu nu am primit niciun ban de peste trei luni şi nici acum nu mi s-a dat nimic. Eu aveam biletele cumpărate ca să ne întoarcem, împreună cu secunzii, în Turcia, dar mi s-a transmis că am fost demis. Sper ca, fără mine, Malatyaspor să se salveze. Conducerea a făcut însă greşeli foarte, foarte mari“, a explicat tehnicianul român.

