Meciul în care Federer şi-a dat doar 3% şanse de a câştiga. De ce a intrat totuşi pe teren contra lui Djokovici

Este obişnuit să câştige - şi a câştigat enorm, dacă ne gândim doar la cele 103 trofee ale carierei. Sau la fabulosul număr de victorii în circuit: 1.241. Joi, Roger Federer a preferat să joace semifinala cu Novak Djokovic, la Australian Open, deşi era aproape convins că va pierde. A şi pierdut, 6-7(1), 4-6, 3-6.

„A fost oribil să trec prin ce am trecut. Frumoasă primirea, frumoasă reacţia de la final, dar între acestea - clipe pe care trebuie să le uit. Pentru că ştiam că am 3% şanse să câştig. Evident, a trebuit să sper şi să dau totul. Nu se ştie niciodată. Dar când vezi că nu se va întâmpla, este dur. La finalul zilei, sunt totuşi mulţumit. Cred că am jucat binişor. Ştiu că pot juca mai bine. Dar putea fi mult mai rău, puteam juca mult mai rău. Şi fără vreun turneu de pregătire, este totuşi un rezultat bunicel“, a declarat Federer la conferinţa de presă, după meciul cu Novak Djokovic. Elveţianul jucase mai bine de două ore, în sferturi, cu Tennys Sandgren, chinuit de dureri la inghinali. În ziua de pauză de după, îşi anulase antrenamentele, iar joi a ales să se antreneze departe de ochii tuturor - fani, jurnalişti, colegi de circuit, încercând să afle exact în ce condiţii se află.

De-a lungul anilor, campionul elveţian a câştigat 20 de meciuri prin retragerea adversarilor săi - de şase ori chiar în Grand Slam-uri. De când şi-a început însă cariera, din 1998, nu a abandonat niciodată în timpul unui meci. De 14 ori adversarul său nu s-a prezentat la meciul direct, Federer mergând mai departe pe tablou (în această situaţie s-a inclusiv Nadal, la Indian Wells 2019, sau Wawrinka - Basel 2019). Sunt însă şi patru meciuri pe care Federer nu le-a mai jucat:





2008, sfert de finală contra lui James Blake, la Masters-ul de la Paris

2012, semifinală contra lui Jo Wilfred Tsonga, la Doha

2014, finală contra lui Novak Djokovici, la Turneul Campionilor

2019, sfert de finală contra lui Stefanos Tsitsipas, la Masters-ul de la Roma





Deşi s-a vorbit mult în media despre o posibilă nouă retragere înainte de meci, soarta primei semifinale masculine fiind incertă şi cu câteva ore înainte de start, Roger Federer a preferat să joace. Şi a explicat cum s-a simţit intrând pe teren, la un meci cu Novak Djokovic jucat în sistem cel-mai-bun-din-cinci-seturi, când îşi calculase doar 3% şanse la victorie.







„Am mai fost în situaţia asta. Am avut câteva meciuri în carieră în care m-am simţit la fel. Şi deznodământul a fost acelaşi. Dar tot e mai bine decât zero. Londra a fost cel mai dur moment, când a trebuit să îmi cer scuze în faţa publicului pentru că nu am putut juca. Aşa că, sincer să fiu, prefer acest scenariu (n.r. - cu 3% şanse)“, a explicat Roger Federer decizia de a intra pe teren.

