Max Verstappen, transportat la spital după accidentul suferit la Silverstone VIDEO

Maşina pilotului de 23 de ani a fost atinsă de Mercedes-ul lui Lewis Hamilton la intrarea în virajul de mare viteză Copse şi a fost proiectată în barierele de protecţie. Potrivit şefului Red Bull, Christian Horner, Verstappen a suferit un "impact de 51G" cu barierele formate din cauciucuri.

Cursa a fost oprită cu steagul roşu, iar mai târziu lui Hamilton i s-a acordat o penalizare de 10 secunde de către comisarii FIA pentru rolul său în accident.

"În urma unui incident din primul tur, în virajul Copse, între Max Verstappen şi Lewis Hamilton, la Marele Premiu al Marii Britanii, putem confirma că Max Verstappen a coborât pe picioare din maşina sa şi a fost dus imediat la Centrul Medical al circuitului de la Silverstone. În urma unei evaluări efectuate de medicii din centrul medical, Max Verstappen a fost transferat la un spital local pentru teste, ca o măsură de precauţie", a precizat Red Bull.

Căzut la un moment dat de pe locul 2 pe 5, după ce a efectuat penalizarea, Hamilton a reuşit o recuperare spectaculoasă şi l-a întrecut în ultimele tururi, în ovaţiile numerosului public din tribune, pe liderul din acel moment al cursei, monegascul Charles Leclerc de la Ferrari.

