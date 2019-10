VIDE Federer, eliminat la Shanghai după un meci dramatic. Elveţianul, penalizat un punct pentru comportament nesportiv

În setul decisiv, Federer şi-a pierdut calmul imperturbabil şi a fost protagonistul unui moment rar pe terenul de tenis. Elveţianul a fost penalizat de arbitrul de scaun cu un punct pentru că a lovit o minge spre înaltul tribunei, gest repetat pentru a doua oară în meci.



Zverev, în vârstă de 22 de ani, va evolua în semifinale cu învingătorul din meciul dintre italianul Matteo Berrettini şi austriacul Dominic Thiem.



Tot astăzi, în aceeaşi fază a competiţiei, liderul ATP Novak Djokovici a fost eliminat, de grecul Stefanos Tsitsipas, numărul 7 mondial,Tsitsipas s-a impus cu scorul de 3-6, 7-5, 6-3, în două ore şi două minute.

În semifinale, grecul va juca împotriva sportivului din Rusia Danil Medvedev, locul 4 ATP, care l-a eliminat pe italianul Fabio Fognini, 6-3, 7-6 (4).

"Point deducted, Mr Federer"



