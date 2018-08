Martina Navratilova, elogii pentru Simona Halep: „Arată şi joacă precum un adevărat număr unu“.  O vede favorită la US Open

„I-a luat ceva timp să îşi intre în rol, dar acum cu siguranţă arată şi joacă precum un adevărat lider mondial“, scrie Martina Navratilova.

Şi explică.

„Cu o săptămână şi ceva până la US Open, se vede o atitudine nouă la Simona, mai multă încredere. Cu victoria de la Montreal, Halep pare a spune adversarelor că e numărul unu şi că trebuie să lupte pentru a o da jos de acolo.

Marea schimbare a venit cu titlul de la Roland Garros. Poate că nu s-a văzut asta la Wimbledon, unde a ieşit din turul al treilea, însă e clar că a scăpat de o presiune mare pentru că numărul unu trebuie mereu să dovedească la un Grand Slam. Pe vremea mea, Grand Slamurile nu erau aşa importante cum sunt acum. În orice caz, ea nu mai trebuie să răspundă mereu şi mereu la întrebarea când va câştiga un Grand Slam.

Cred că noua atitudine a Simonei şi această injecţie de încredere o vor face mai proactivă în schimburile de mingi şi asta o va ajuta să joace mai bine pe terenurile hard de la US Open. Acum, ea este cea care ia iniţiativa în raliuri, iar un teren rapid poate fi în avantajul ei cu acest stil. Ea se apără în continuare foarte bine, dar loviturile mai agresive vor avea mai mult efect la US Open decât pe zgura de la Paris“, crede Martina Navratilova.

US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, se dispută în perioada 27 august - 9 septembrie la New York. Până atunci, Simona Halep joacă în această seară la Cincinnati, în optimi, contra lui Ashleigh Barty, din Australia (ora 18.00, DigiSport 2). Ea este înscrisă şi la Connecticut Open, turneul de la New Haven de săptămâna viitoare.

