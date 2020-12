Marius Bilaşco, mulţumit după remiza cu ŢSKA Sofia: "Era important ca la ultimul meci să fim la mâna noastră"

Partida a fost pregătiăt de cuplul Valeriu Bordeanu - Marius Bilaşco. Primul a fost secundul fostului antrenor, în timp ce Bilaşco este directorul departamentului de scouting.

La finalul întâlniriim Marius Bilaşco a spus că echipa sa a fost dominată de ŢSKA Sofia şi a apreciat că rezultatul final le oferă în continuare ardelenilor şanse de calificare în 16-imile Ligii Europa.

"Au fost momente bune în prima repriză, când puteam să marcăm. Din păcate nu am făcut-o, iar în a doua repriză am început să ne retragem parcă prea devreme şi am pierdut teren. ŢSKA a dominat mai mult, a fost în terenul nostru mai mult, a avut ocazii mai multe. Până la urmă e un rezultat de egalitate care ne dă speranţe ca la ultima partidă să mergem cu încredere şi cu şanse de calificare. Băieţii au avut atitudine, adversarul a fost unul care are calitate, nu a fost un meci uşor pentru noi, dar au fost momente importante pe care noi nu am reuşit să le gestionăm în timpul partidei. Mă refer la oportunităţile pe care le-am avut de a marca. Au fost situaţii când am recuperat bine mingea sus şi nu am avut continuitate. Chipciu fost eliminat foarte uşor. Noi chiar ne pregăteam să facem o schimbare în acel moment şi a fost acea eliminare, prea uşor la nivelul acesta. (n.r. - despre meciul de la Roma) Auzeam în timpul reprizei a doua nişte voci în spatele băncii noastre, care ne ţineau la curent cu rezultatul. (n.r. - la Berna) Suntem nevoiţi să marcăm, dacă câştigam aveam nevoie de un egal cu goluri, minim 2-2, ceea ce era destul de complicat. Mai repede obţinem o victorie cu 1-0 decât un rezultat de 2-2. Era important să ajungem la ultimul meci, să fim la mâna noastră şi să putem avea şanse. Dacă mergeam la ultima partidă fără şanse nu cred că era un sentiment plăcut pentru noi", a declarat Bilaşco, la Digi Sport, citat de news.ro.