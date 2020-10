Mario Camora, portughezul "tricolor". Cealaltă naturalizare a unui fotbalist pentru echipa naţională a fost un eşec

Postul de fundaş stânga la echipa naţională era de multă vreme unul descoperit. Reprofilarea mijlocaşului stânga Nicuşor Bancu pe această poziţie a fost un experiment nereuşit, fotbalistul oltenilor, integralist în meciurile României cu Irlanda de Nord şi Austria, având evoluţii modeste.

Din acest motiv, naturalizarea portughezului celor de la CFR Cluj, Mario Camora, fotbalist cu prestaţii solide atât în campionat, cât şi în cupele europene, a fost întotdeauna considerată o variantă ce poate acoperi cu succes această poziţie deficitară. Aşadar, după ce a obţinut cetăţenia română în urmă cu câteva săptămâni, convocarea portughezului nu a reprezentat o surpriză, iar, foarte probabil, acesta va şi debuta la echipa naţională. Venirea lui Camora, 33 de ani, la echipa naţională rămăne însă doar o soluţie de moment, pe termen lung, dată fiind vârsta înaintată a acestuia, fiind nevoie de găsirea altei soluţii pentru acest post.

Ultima declaraţie de dragoste a fotbalistului la adresa primei reprezentative a venit, joi seara, imediat după calificarea cu CFR Cluj în grupele Europa League. “E o mândrie pentru mine că am fost convocat şi o să dau totul, aşa cum am făcut la CFR şi la oricare club la care am fost”, a spus Camora.

Naturalizarea lui Max Nicu, un eşec

Metamorfozarea lui Mario Camora în fotbalist „tricolor“ are un precedent. În 2009, la 26 de ani, Maximilian Nicu a fost primul jucător naturalizat care a jucat în naţionala României. Remarcat de selecţioner şi de oficialii FRF datorită prestaţiilor din Bundesliga, jucătorul născut în Germania din părinţi români a primit cetăţenia în 2009, dar a jucat doar 3 partide sub tricolor, fără a impresiona. Debutul său s-a produs sub bagheta lui Victor Piţurcă, pe 12 august 2009, într-un amical câştigat cu Ungaria, 1-0. „Nu am fost supărat pe Piţurcă, dar am înţeles că el nu m-a vrut. Ăsta a fost şi un motiv pentru care nu m-am simţit bine la naţională. Nu m-am simţit atât de integrat. Eram numit germanul pentru că eram mereu la timp la masă şi eram profesionist. Alţii beau bere şi vin după antrenament“, a explicat fotbalistul, la câţiva ani după, motivele rupturii.

Lotul pentru meciurile din luna octombrie

*Portari: Ciprian Tătăruşanu (AC Milan), Florin Niţă (Sparta Praga), David Lazar (Astra)

*Fundaşi: Sergiu Hanca (KS Cracovia), Andrei Burcă (CFR Cluj), Vlad Chiricheş (Sassuolo), Dragoş Grigore (Ludogoreţ), Alin Toşca (Gaziantep), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Mario Camora (CFR Cluj)

*Mijlocaşi: Alexandru Creţu (NK Maribor), Alexandru Maxim (Gaziantep), Răzvan Marin (Cagliari), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Gabriel Iancu (FC Viitorul Constanţa), Ciprian Deac (CFR Cluj), Alexandru Mitriţă (New York City), Ianis Hagi (Rangers)

*Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogoreţ), Denis Alibec (Astra), George Puşcaş (Reading).

*Jucătorii de rezervă (se va apela la aceştia în cazul apariţiei vreunei indisponibilităţi): Cristian Bălgrădean (CFR Cluj), Mihai Bălaşa (Universitatea Craiova), Florin Ştefan (Sepsi), Mihai Bordeianu (CFR Cluj), Dan Nistor (Universitatea Craiova), Deian Sorescu (Dinamo), Florin Tănase (FCSB), Andrei Ivan (Universitatea Craiova).

Programul echipei naţionale din acest an

8 octombrie Baraj Euro 2020 (semifinală) Islanda - România

11 octombrie Liga Naţiunilor Norvegia - România

14 octombrie Liga Naţiunilor România - Austria

12 noiembrie Baraj Euro 2020 (finală) Bulgaria/Ungaria - România*

15 noiembrie Liga Naţiunilor România - Norvegia

18 noiembrie Liga Naţiunilor Irlanda de Nord - România

*Doar dacă vom câştiga meciul cu Islanda