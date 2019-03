Maria Şarapova, în cădere liberă! Ce s-a ales de frumoasa rusoaică la trei ani de când a fost depistată pozitiv

Bomba a explodat pe 7 martie 2016! Maria Şarapova a convocat o conferinţă de presă la un hotel din Los Angeles. Iniţial, s-a crezut că vrea să-şi anunţe retragerea, existând acest zvon de ceva vreme, din cauza problemelor medicale pe care le tot acuza. Numai că, a fost vorba despre altceva: "Îmi asum întreaga responsabilitate! Am comis o mare greşeală. Voi suporta consecinţele. Nu vreau să-mi închei cariera în acest mod. Sper să mai primesc o şansă să practic acest sport! Am primit o scrisoare de la ITF (n.r. - Federaţia Internaţională de Tenis) prin care am fost anunţată că am picat un test antidoping. Îmi asum responsabilitatea. Timp de 10 ani am luat acest medicament care se numeşte Mildronate şi am aflat că are o substanţă numită Mildonium, care era legală, dar de la 1 ianuarie aceasta a devenit ilegală”. Aceasta a fost prima declaraţie a Mariei Şarapova. "Nu ştiu când voi reveni. Prima dată am luat acest medicament în 2006. Eram bolnavă foarte des, aveam o deficienţă de magneziu, aveam un istoric în familie cu mai multe cazuri de diabet", a mai adăugat rusoaica.

Un singur turneu câştigat

Ea a primit o suspendare provizorie, iar pe 8 iunie ITF a dat verdictul final: doi ani în afara tenisului. Ulterior, avea să primească o reducere a pedepsei, care a ajuns astfel la 15 luni. Suficient însă cât să transforme o jucătoare de top, care la vremea respectivă se afla pe locul 4 în lume şi avea 35 de titluri WTA în palmares, într-o jucătoare de duzină. Pentru că din ianuarie 2016 şi până în ziua de azi, Maria Şarapova a suferit o transformare teribilă. Rusoiaca a câştigat un singur turneu, după revenire, cel de la Tianjin, o competiţie fără mare strălucire. În 20 de turnee jucate, a mai bifat trei semifinale (Roma, Shenzhen, Stuttgart), iar la Grand Slamuri aprins un sfert de finală, la Roland Garros. A rămas cu cele cinci turnee de Grand Slam pe care le avea deja în palmares şi nu s-a mai apropiat nici măcar de Top 10 WTA, darămite de podium. Evident, lipsa de rezultate notabile a atins-o şi din punct de vedere financiar. A mai acumulat din tenis doar puţin peste două milioane de dolari, însă chiar şi aşa, cu peste 38 de milioane de dolari, ocupă locul trei în ierarhia all-time a jucătoarelor de tenis.

Româncele au rupt blestemul

De căderea Şarapovei au profitat şi jucătoarele din România. Până în 2016, niciuna dintre sportivele noastre nu reuşise să câştige vreun meci contra Mariei. Bilanţul era dramatic: 6-0 cu Halep, 3-0 cu Begu şi 1-0 cu Sorana Cîrstea. De la revenirea în circuit situaţia s-a schimbat. Simona Halep a rupt blestemul şi a învins-o de două ori, iar Monica Niculescu a obţinut şi ea o victorie contra rusoaicei. În privinţa Simonei nu este totuşi o surpriză, deoarece de când s-a întors pe teren, Şarapova nu a depăşit adversare cu nume, având doar trei victorii notabile: la Halep (2017 US Open), Pliskova (2018 Roland Garros) şi Wozniacki (2019 Australian Open).

A ratat revederea cu Serena Williams

Duelul Serena Williams – Maria Şarapova, care ani de zile a ţinut capul de afiş al tenisului feminin, a rămas doar o amintire. Cele două nu s-au mai întâlnit din 2016, de la Australian Open, ultimul turneu la care rusoaica a participat înainte de suspendare. Ele ar mai fi trebuit să se confrunte în sferturi, la Roland Garros, anul trecut, dar americanca s-a accidentat şi a abandonat. În aceste condiţii, scorul general este 19-3 pentru Serena Williams, unul dintre cele mai zdrobitoare scoruri din istoria tenisului. Şarapova şi Williams nu se vor întâlni nici în perioada următoare, întrucât rusoaica s-a declarat accidentată şi va lipsi de la Indian Wells şi Miami.



29 este locul ocupat, în acest moment, de Maria Şarapova, în clasamentul WTA

Rezultatele Mariei Şarapova de când a revenit în circuit

2019

St. Petersburg turul II

Australian Open optimi

Shenzhen sferturi

2018

US Open optimi

Montreal turul III

Wimbledon turul I

Roland Garros sferturi

Roma semifinale

Madrid sferturi

Stuttgart turul I

Indian Wells turul I

Doha turul I

Australian Open turul III

Shenzhen semifinale

2017

Moscova turul I

Tianjin câştigătoare

US Open turul III

Stanford turul II

Madrid turul II

Stuttgart semifinale



Bilanţ: 20 turnee

42 victorii

20 înfrângeri

Bani câştigaţi: 2.062.716 dolari



Maria Şarapova contra româncelor

2017

US Open Şarapova – Halep 6-4, 4-6, 6-4

Beijing Şarapova – Halep 2-6, 2-6

Tianjin Şarapova – Begu 6-4, 6-2

2018

US Open Şarapova – Cîrstea 6-2, 7-5

Roma Şarapova – Halep 6-4, 1-6, 4-6

Madrid Şarapova – Buzărnescu 6-4, 6-1

Madrid Şarapova – Begu 7-5, 6-1

Shenzhen Şarapova – Buzărnescu 6-3, 6-9

Doha Şarapova – Niculescu 6-4, 3-6. 4-6



