Marea bătălie a televiziunilor: O miză de 35 de milioane de euro pentru posturile româneşti în această vară

Odată cu încheierea Mondialului de fotbal, atenţia microbiştilor se va muta, treptat, spre întrecerile rezervate cluburilor.





Acum, aproape toate campionatele importante din Europa sunt în perioada de pauză, însă meciurile vor începe din luna august. Iar apoi din a treia săptămână a lunii septembrie, vor demara şi meciurile din faza grupelor în Liga Campionilor şi în Liga Europa. De altfel, tocmai s-a şi făcut un anunţ important pentru fanii din România în privinţa celor două competiţii europene.





O luptă inegală cu Pro TV





Faţă de ultimul sezon, Pro TV a pierdut drepturile pentru Liga Campionilor şi Liga Europa, pachetul pentru aceste meciuri fiind câştigat de Digi Sport, Telekom Sport şi Look TV pentru următoarele trei sezoane: 2018-2021. A fost, practic, o luptă inegală pentru Pro TV, care a participat la licitaţie, însă n-a putut egala sau depăşi oferta celor trei posturi amintite mai sus.





Totuşi, nu vorbim de o pierdere grea pentru postul din Pache Protopopescu care va transmite, în exclusivitate, meciurile naţionalei României până în septembrie 2022! Mai mult, Pro TV deţine drepturile şi pentru Euro 2020.





S-a renunţat la ora Ligii Campionilor





Revenind la cea mai tare competiţie intercluburi din lume, începând din noua stagiune, meciurile se vor juca după un program nou. S-a renunţat la ora 21.45, ora Ligii Campionilor. Drept urmare, marţi şi miercuri, Digi Sport, Telekom Sport şi Look TV vor transmite meciurile în felul următor:





*Marţi, ora 20.00 - Două meciuri pe Digi Sport 1 şi 2, Telekom Sport 1 şi 2, Look TV şi Look Plus





*Marţi, ora 22.00 - Patru meciuri pe Digi Sport 1, 2, 3 şi 4, Telekom Sport 1, 2, 3 şi 4 şi două meciuri pe Look TV şi Look Plus





*Miercuri, ora 20.00 - Două meciuri pe Digi Sport 1 şi 2, Telekom Sport 1 şi 2, Look TV şi Look Plus





*Miercuri, ora 22.00 - Patru meciuri pe Digi Sport 1, 2, 3 şi 4, Telekom Sport 1, 2, 3 şi 4 şi două meciuri pe Look TV şi Look Plus





În privinţa Ligii Europa, orele de disputare ale meciurilor nu vor suferi modificări, aşa că programul transmisiunilor TV va arăta astfel:





*Joi, ora 20.00 - Patru meciuri pe Digi Sport 1, 2, 3 şi 4, Telekom Sport 1, 2, 3 şi 4 şi două meciuri pe Look TV şi Look Plus





*Joi, ora 22.00 - Patru meciuri pe Digi Sport 1, 2, 3 şi 4, Telekom Sport 1, 2, 3 şi 4 şi două meciuri pe Look TV şi Look Plus





Meciurile se văd şi online şi pe telefon





În premieră, toate partidele din Liga Campionilor şi Liga Europa vor putea fi urmărite şi pe site-urile Digi Sport şi Telekom Sport. Meciurile vor fi disponibile şi pentru aplicaţiile mobile ale abonaţilor Telekom România şi Digi Mobil.





În aceste condiţii, ultima mare miză pentru televiziunile din România e reprezentată de campionatele din Italia şi Spania. Drepturile pentru Serie A şi La Liga se vând la pachet, iar firma care le deţine cere suma de 35 de milioane de euro pentru vânzarea lor! Dacă negocierile nu vor aduce o reducere a pretenţiilor, e posibil ca microbiştii din România să nu mai vadă în acest sezon meciurile din campionatele italian şi spaniol la posturile româneşti.









Finala Ligii pe Pro TV? O aberaţie

După ce drepturile TV pentru Liga Campionilor au ajuns la Digi Sport, Telekom Sport şi Look TV, s-a vehiculat că finala competiţiei va fi transmisă şi de Pro TV, care, în trecut, a tranmis ultimele două finale de la Roland Garros în care a fost implicată Simona Halep. E exclus însă ca acelaşi lucru să se întâmple şi cu finala Ligii Campionilor, cât timp drepturile sunt deţinute de Digi Sport, Telekom Sport şi de Look TV.









Când încep campionatele din Big 5 şi unde le vedem

Campionat Prima Etapă Cine transmite

Premier League 10 august Eurosport, Telekom Sport

Serie A 19 august -

La Liga 17 august -

Bundesliga 24 august Digi Sport, Telekom Sport

Ligue 1 10 august Digi Sport