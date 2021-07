Marcus Rashford, prima reacţie după abuzurile rasiste la adresa sa: „Pot să accept critici despre jocul meu, dar nu voi cere iertare pentru ceea ce sunt”

„Nici nu ştiu de unde să încep şi cum să exprim în cuvinte ce simt în acest moment. Am avut un sezon dificil, cred că e clar pentru toată lumea, şi probabil am intrat în finală fără încredere. Mereu am crezut că pot executa lovituri de departajare, dar ceva nu a fost ok. Am luat o distanţă mai mare, am încercat să-mi acord timp, dar rezultatul n-a ieşit cum am vrut.



Am simţit că mi-am dezamăgit colegii, pe toată lumea. Tot ce mi s-a cerut a fost să contribui cu un penalty transformat. Pot înscrie din penalty şi în somn, de ce n-am reuşit în acel moment? Reiau faza în minte de când am lovit mingea şi nu pot spune ceea ce simt. Finală. 55 de ani. Un penalty. Istorie. Pot doar să spun că-mi pare rău. Aş fi vrut să decurgă diferit.



Vreau să îi felicit pe colegii mei. Vara asta a fost una dintre cele mai tari pe care le-am trăit şi toţi au jucat un rol în asta. O frăţie care s-a construit şi care e intangibilă. Succesul lor este şi al meu. Eşecurile lor şi sunt şi ale mele.



Am crescut într-un sport în care mă aştept să citesc lucruri negative despre mine. Despre culoarea pielii mele, despre locul în care am crescut, cum decid să-mi petrec timpul liber. Pot să accept critici despre jocul meu oricând, penalty-ul a fost slab, trebuia să intre, dar nu îmi voi cere scuze pentru ceea ce sunt şi de unde vin.



Niciodată nu sunt mai mândru decât când port tricoul Angliei cu leii pe piept şi-mi văd familia încurajându-mă într-o mulţime de mii de oameni. Am visat la zile ca asta.



Mesajele pe care le-am primit azi au fost copleşitor de pozitive, iar răspunsul oamenilor din Withington m-a făcut să plâng. Comunitatea a ţinut mereu braţele strânse în jurul meu şi continuă să mă îmbrăţişeze şi să mă susţină.



Eu sunt Marcus Rashford, 23 de ani, un om de culoare din Withington şi Wythenshawe, din sudul oraşului Manchester. Dacă nu-mi rămâne nimic altceva, am asta.



Mulţumesc pentru mesajele pline de bunătate. Voi reveni mai puternic. Vom reveni mai puternici", a postat Rashford, notează Hotnews.