Mama lui Pep Guardiola, infectată cu coronavirus, a murit

Dolors Sala Carrió, mama lui Pep Guardiola, avea 82 de ani şi se afla la Barcelona. Dolors şi Valenti Guardiola, părinţii lui Pep, au avut două fete şi doi băieţi - ambii implicaţi în fotbal. Fratele mai mic al lui Pep Guardiola s-a orientat spre o carieră de agent de jucători.

Dolors Sala Carrió a putut fi văzută la stadion în mai multe ocazii la meciurile echipei lui Pep Guardiola, în special în perioada petrecută de acesta la FC Barcelona.

Spania, una dintre ţările roşii ale Europei - cele mai afectate de pandemia de coronavirus, a înregistrat deja peste 13.000 de decese şi peste 135.000 de cazuri de infectare cu COVID-19.

Nu mai departe de luna trecută, Pep Guardiola, ajuns pe banca lui Manchester City în 2016, donase un milion de euro pentru a sprijini lupta cu pandemia, în vederea achiziţionării de echipamente medicale şi de protecţie pentru staff-urile spitalelor.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .