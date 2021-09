„Măcel“ istoric: Statistica arată cum Dinamo a avut cel mai negru moment de la înfiinţare încoace!

Dinamo a „reuşit“ performanţa de a arăta mai rău, după reconstrucţia din ultimele două săptămâni, când au fost făcute mai multe transferuri!

Dintre fotbaliştii legitimaţi în grabă, într-o încercare disperată de a întări lotul, trei au fost titularizaţi, duminică seară, contra FCSB-ului: Torje, Cosmin Matei şi Itu. Iar unul, Ivanovski, a intrat pe parcursul întâlnirii. Rezultatul? 0-6! Iar asta în faţa unei echipe, FCSB, care, de asemenea, traversa o criză, ajungând la derby, după o bătaie cruntă, încasată la Cluj: 1-4 cu CFR! Doar că, între acel moment şi cel de duminică seară, la FCSB, s-au văzut efectele aducerii unor jucători valoroşi – Keşeru şi Valentin Gheorghe au şi marcat –, dar şi mâna unui tehnician competent, Edward Iordănescu. Pe când la Dinamo, aducerea unor jucători „expiraţi“, fără meciuri în picioare, plus instalarea unui antrenor low-cost, Dario Bonetti, şi-au arătat consecinţele.

Iar înfrângerea cu FCSB a însemnat mai mult decât un simplu meci pierdut în campionat. Pentru că scorul a fost atât de dur, încât a „pătat“ istoria de 73 de ani a clubului! Potrivit datelor furnizate de statisticianul Liviu Manolache şi prezentate de gsp.ro, acest eşec, cu 0-6, a fost cel mai mare pentru Dinamo în campionat! Începând din 1948, formaţia din „Ştefan cel Mare“ a mai pierdut la cinci goluri diferenţă, dar niciodată la şase goluri. Până duminică seară!

Torje, debusolat

Ruşinea istorică, suferită în faţa rivalilor de la FCSB, într-un meci în care suporterii dinamovişti au luat cu asalt „Arena Naţională“, i-a dărâmat pe jucătorii lui Bonetti. La înaintare, la interviul de după meci, a fost trimis Gabi Torje, aflat de doar câteva zile la echipă. Fostul internaţional, unul dintre cei mai experimentaţi fotbalişti din lot, a reuşit cu greu să dea explicaţii pentru dezastrul de duminică seară.

„O înfrângere usturătoare, ne asumăm cu toţii, e cea mai grea înfrângere din cariera mea. Ce să mai zici la 0-6? Ne-am dezamăgit suporterii, au venit în număr foarte mare, aş fi ridicol să caut explicaţii. Nu e acesta nivelul lui Dinamo, cu siguranţă. Fazele fixe ne-au fost fatale, cinci goluri din asemenea faze, e dezamăgitor, e umilitor. Îmi pare rău că revenirea mea a început aşa, dar e ultima oară când veţi mai vedea Dinamo aşa, cât sunt eu aici. Ce s-a întâmplat e ruşinos“, a spus mijlocaşul de 31 de ani. Care, inevitabil, a fost nevoit să vorbească şi despre pericolul retrogradării, în condiţiile în care Dinamo a ajuns la cinci înfrângeri la rând, în campionat!

„Dinamo nu va retrograda, se va bate pentru play-off. Suntem trişti cu toţii, e doar un eşec peste care trebuie să trecem. Am pierdut cu rivala de moarte, dar ne mobilizăm pentru jocul retur. Avem un antrenor foarte bun, care-i învaţă pe tineri, dar nu poate juca antenorul“, a completat Torje.

Şi Dario Bonetti a încercat să minimalizeze daunele provocate de eşecul categoric cu FCSB. „E un moment dificil, îmi pare rău pentru suporteri. În minutul 42 era 1-0 pentru FCSB. După cartonaşul roşu, luat de Steliano Filip, s-a terminat meciul. În cinci minute, au marcat trei goluri. Acesta e fotbalul, trebuie să acceptăm şi să mergem mai departe. În fotbal, uneori, ai surprize plăcute, alteori nu. Trebuie să uităm repede acest meci, pentru că e un sezon complicat. A fost prima dată când am pierdut cu 0-6, ca antrenor. Dar, cât timp am jucat 11 contra 11, am arătat bine. Am adus jucători buni, cu calitate, trebuie să crească fizic şi să începem să adunăm puncte“, a spus antrenorul de 60 de ani.









Controversă Eliminarea lui Steliano Filip, în minutul 37, la 1-0 pentru FCSB, a aruncat derby-ul în aer. Fostul arbitru, Adrian Porumboiu, a contestat decizia luată de centralul Istvan Kovacs, într-o declaraţie pentru prosport.ro: „N-a fost roşu. A fost contact, dar nu de roşu. Putea să-i spună al 4-lea oficial. În acelaşi timp, a fost un 11 metri clar pentru FCSB, la 0-0“.





Mi-e milă de Dinamo, dar îi băteam rău şi dacă rămâneau în 11. Dinamo se va bate la salvarea de la retrogradare. Puteam să le dăm 8 sau 9 goluri. Gigi Becali, patron FCSB Dinamo e dezorganizată, dezmembrată, obosită, neplătită. Practic, nu mai există. Mi-a fost milă, n-am alt cuvânt de spus, când am văzut ce se întâmplă în teren. Dumitru Dragomir, fost preşedinte LPF

Cele mai dure înfrângeri suferite de Dinamo în campionat

*9 iunie 1968: U Cluj - Dinamo 5-0

*31 mai 1986: Dinamo - Sportul 0-5

*4 aprilie 1998: Steaua - Dinamo 5-0

*06 decembrie 2014: Astra - Dinamo 6-1

*15 iulie 2019: Viitorul - Dinamo 5-0

*26 februarie 2021: Dinamo - Viitorul 0-5

*12 septembrie 2021: FCSB - Dinamo 6-0





Dinamo în ultimele cinci etape

*0-6 cu FCSB (deplasare)

*0-2 cu FC Argeş (acasă)

*0-3 cu Viitorul (deplasare)

*0-1 cu Mioveni (acasă)

*0-1 cu Chindia (deplasare)





Liga I, etapa a 8-a

Vineri

Mioveni – Chindia 0-1

UTA – Rapid 2-2

Sâmbătă

FC Argeş - „U“ Craiova 1-0

Botoşani – CFR Cluj 1-0

Duminică

Gaz Metan – Voluntari 1-2

FCSB – Dinamo 6-0

Luni

Farul – Clinceni 18.00

CS U Craiova – Sepsi 21.00

Clasament

1. CFR Cluj 8 7 0 1 13-5 21

2. Rapid 8 5 2 1 10-4 17

3. Botoşani 8 5 2 1 8-5 17

4. UTA 8 4 3 1 9-5 15

5. FCSB 8 3 3 2 15-9 12

6. Farul 7 3 3 1 7-2 12

7. CS U Craiova 7 4 0 3 9-8 12

8. Voluntari 8 4 0 4 9-12 12

9. FC Argeş 8 3 1 4 7-6 10

10. Mioveni 8 3 1 4 5-7 10

11. Chindia 8 2 3 3 6-7 9

12. „U“ Craiova 8 2 2 4 7-9 8

13. Sepsi 7 1 3 3 6-8 6

14. Dinamo 8 2 0 6 6-17 6

15. Gaz Metan 8 1 1 6 5-11 4

16. Clinceni 7 0 2 5 6-13 2

*Primele şase clasate, la finalul sezonului regulat, merg în play-off, iar locurile 7-16 ajung în play-out.