„M-am gândit să mă arunc cu maşina de pe stâncă“. Criza prin care a trecut fostul căpitan al naţionalei de rugby a Ţării Galilor când a aflat că are HIV

Thomas, 45 de ani, a dezvăluit în 2009 că este homosexual. Actualul său partener, Stephen, pe care l-a cunoscut după ce a aflat că are HIV, nu este purtător al virusului. Thomas s-a retras din activitatea de jucător în 2011, după ce a strâns 103 selecţii la prima reprezentativă galeză.







"Am trăit ani cu acest secret. M-am simţit ruşinat şi păstrarea acestui secret a costat. M-am temut că oamenii mă vor judeca şi mă vor trata ca pe un lepros din cauza lipsei de cunoaştere. Am fost într-o zonă întunecată, m-am gândit la sinucidere, m-am gândit să mă arunc cu maşina de pe o stâncă. Pentru mine, să doresc să mor era un gând natural şi am simţit că era o cale de ieşire mai uşoară, dar trebuie să te confrunţi cu lucrurile. Cu o susţinere puternică, cu puterea personală şi cu experienţa de a depăşi aceste emoţii am reuşit să trec peste", a declarat Thomas, pentru Sunday Mirror.





El a povestit că în momentul în care a aflat diagnosticul s-a simţit ca lovit de un tren de mare viteză.





"Când mi s-au spus acele vorbe, am fost dărâmat. Imediat m-am gândit că o să mor. M-am simţit ca lovit de un tren expres cu viteza de 300 de mile pe oră. Nu m-am aşteptat deloc. Apoi m-am gândit <cât mai am de trăit>", a spus fostul sportiv, adăugând că cel mai greu a fost să-i anunţe pe foştii parteneri, care ar fi putut lua şi ei virusul.





Fostul rugbist va fi protagonistul unui documentar intitulat "Gareth Tomas: HIV şi eu", care va fi transmis de BBC One, miercuri.





"Motivul pentru care am făcut asta este, mai întâi, pentru că vreau să-mi amintesc cum e să trăiesc din nou. Vrreau să-mi amintesc cum este să te simţi liber. Şi făcând asta, vreau să le dau putere celor foarte mulţi care sunt în aceeaşi poziţie ca mine - şi provabil de zece ori mai rău - să poată să se simtă liberi din nou. Şi pentru a face asta, trebuie să mă educ pe mine însumi. Trebuie să fiu puternic, trebuie să fiu în final o persoană total diferită de cea care sunt acum. Cred că vreau să învăţ că am HIV şi e în regulă. Asta este ceea ce vreau să învăţ, mai mult decât orice", a explicat el.





În Marea Britanie trăiesc 101.000 de perosane care au virusul HIV. În prezent, virusul poate fi ţinut sub control cu o singură pilulă pe zi şi, deşi nu dispare din corp, nu mai afectează sistemul imunitar. În lipsa medicamentaţiei, virusul poate dezvolta boala SIDA, care este letală în cele mai multe cazuri.

