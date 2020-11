Lupu, încă o dovadă că noul coronavirus nu iartă pe nimeni: Ce a făcut timp de două luni

De curând, Dănuţ Lupu a povestit la Look Sport că, pe durata stării de urgenţă, s-a închis în casă, de teama virusului.





„Când a început pandemia, am stat două luni în casă. Îmi era teamă. Dar trebuie să ştim toţi că, oricând, putem muri. E o problemă mai gravă decât gripa, aşa văd. Poate am avut coronavirus, poate am avut toţi, dar nu am ştiut. Cred că şi eu am avut. Majoritatea care mor sunt cei bătrâni, care au afecţiuni, nu ştiu“, a spus Lupu, acum două săptămâni.





Tot atunci, s-a arătat dezamăgit de măsurile restrictive luate în numele combaterii coronavirusului.





„Cred că se face o greşeală. Economic, sportiv, toţi suferim, din cauza acestei pandemii. Să mergi la teatru fără spectatori, e urât. Actorii joacă fără public. Aşa e şi la fotbal, e ca şi cum ai face un antrenament“, a adăugat fostul internaţional.