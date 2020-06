Lumea tenisului, zguduită: Djokovici are coronavirus! Unde a făcut testul

Novak Djokovici a încercat să facă un bine prin organizarea demonstrativului numit Adria Tour, însă, din păcate, a creat o bombă cu COVID-19.

Deja sunt şase cazuri de coronavirus, toate apărute în rândul celor care au fost implicaţi în această competiţie sau au intrat în legătură cu participanţii. Vorbim despre Dimitrov (19 ATP), Coric (33 ATP) şi Troicki (183 ATP) şi soţia sa, preparatorul fizic al lui Djokovici, Marco Panichi, dar şi antrenorul lui Dimitrov, Kristijan Groh!

Iar în urma cu câteva minute, Novak Djokovici şi soţia sa au aflat că şi ei au coronavirus.

Problema e că, după ce a participat, în weekend, la etapa găzduită de Zadar din cadrul Adria Tour, unde a intrat în contact cu mai mulţi bolnavi, Djokovici a refuzat să facă testul în Croaţia! În schimb, a plecat în Serbia, bolnav fiind, unde s-a supus testului. Iar rezultatul l-a dezvăluit, astăzi, printr-un comunicat de presă.

Ce scrie în comunicatul oficial?

*Novak Djokovici a avut un test pozitiv şi are COVID-19. Imediat după ce a ajuns la Belgrad, Novak a fost testat, alături de toţi membrii familiei, dar şi echipa cu care a fost la Belgrad şi în Zadar. E asimptomatic (n.r. - Novak Djokovici).

Mai departe, comunicatul conţine declaraţiile lui Djokovici:

*„Imediat după ce am ajuns la Belgrad, ne-am dus ca să fim testaţi. Rezultatul meu a fost pozitiv, precum cel al soţiei mele, Jelena. Cei patru copii n-au nimic. Tot ce am făcut noi în ultima lună (n.r. - organizarea Adria Tour), am făcut-o având cele mai sincere şi cele mai bune intenţii. Turneul nostru a fost menit să ne unească şi să aducă un mesaj de solidaritate şi de compasiune în regiune.

*Turneul a fost gândit pentru a-i ajuta, atât pe jucătorii consacraţi, cât şi pe cei din noul val din sud-estul Europei să aibă nişte meciuri în picioare, cât timp diferite turnee sunt suspendate din cauza situaţiei legate de COVID-19.

*Turneul s-a născut printr-o idee caritabilă, pentru a aduna fonduri pentru cei care au nevoie de ajutor şi m-a încântat să văd cum toată lumea a susţinut puternic această competiţie.

*Noi am organizat această competiţie într-un moment în care virusul a slăbit, crezând că există condiţiile necesare organizării unui astfel de eveniment.