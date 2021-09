Lumea sportului românesc în stare de şoc! Reacţii după moartea lui Ivan Patzaichin: „Mi s-au înmuiat picioarele”

Florin Popescu, ultimul campion olimpic al României la kaiac-canoe, a reacţionat la dispariţia sa. Popescu a povestit pentru gsp.ro că a primit vestea morţii lui Patzaichin a aflat-o pe când era la cumpărături. „M-am oprit pe loc şi am simţit că mi s-au înmuiat picioarele. Nu am cuvinte să vorbesc. Am spus de fiecare dată, pentru mine Ivan Patzaichin a fost ca un al doilea tată. Mi-a fost antrenor între 1992 şi 2009. Anul trecut, de ziua dânsului, l-am văzut ultima dată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a declarat Florin Popescu (47 de ani), ultimul campion olimpic al României, cu canoe de 2 - 1.000 de metri, alături de Mitică Pricop.