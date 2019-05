Lumea fotbalului şi-a luat adio de la un jucător legendar: Unde va ajunge Petr Cech după finala Ligii Europa

„Sunt mândru de mine şi de ultimul meci al carierei mele. Am făcut tot ce am putut. N-am regret, cu toate că încheiem sezonul cu mâinile goale. Meritam cel puţin un trofeu, pentru că am muncit mult“, a declarat portarul celor de la Arsenal.

Cech a intrat în istorie după finala de miercuri seara: a devenit primul fotbalist care a jucat atât pentru, cât şi împotriva aceluiaşi club din Anglia într-o finală europeană! El s-a aflat în poarta celor de la Chelsea în 2013, când londonezii au câştigat Liga Europa, iar acum, el s-a aflat în poarta adversă.

Chiar dacă şi-a încheiat cariera la Arsenal, din vară, Petr se va întoarce la Chelsea, club pentru care a jucat, între 2004 şi 2015. De această dată, cehul care vorbeşte cinci limbi străine va fi directorul sportiv al londonezilor.

850 de meciuri a jucat Petr Cech, iar în 367 dintre ele n-a primit gol. Portarul şi-a încheiat cariera cu 18 trofee cucerite cu Chelsea şi cu Arsenal la nivel de club.

