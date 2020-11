Lumea fotbalului plânge din nou: A murit eroul Senegalului la Mondialul din 2002!

Fotbalul mondial îşi pierde, pe rând, stelele din trecut! Bineînţeles, şocul produs de dispariţia lui Maradona e incomparabil, ca impact global, cu orice altă ştire de acest gen, însă, din păcate, acea tragedie a fost urmată, astăzi, de o altă veste tristă.

Vorbim despre moartea senegalezului Papa Bouba Diop la doar 42 de ani, după o lungă suferinţă. Fostul mijlocaş s-a stins la Paris.

Diop şi-a făcut un nume pe prima scenă fotbalistică a lumii, după ce a marcat singurul gol în victoria Senegalului cu Franţa, în partida care a deschis Mondialul din 2002, găzduit de Coreea de Sud şi Japonia. În acel moment, Franţa era deţinătoarea titlului mondial. În acel turneu final, Diop a mai înscris de două ori, într-o partidă din grupă, cu Uruguay (3-3). Senegal a făcut atunci un turneu excelent, avansând până în sferturi, unde a fost eliminată de Turcia (0-1).

Papa Diop a adunat 63 de selecţii şi 11 goluri pentru Senegal, în perioada 2001-2008. La nivel de cluburi, a evoluat ani buni în Europa la formaţii precum Fulham, Portsmouth, AEK Atena, West Ham United şi Birmingham City.

