Lucescu, tratat oribil: Ce a postat pagina galeriei Dinamo Kiev după câştigarea titlului

În ciuda parcursului excelent din acest sezon, inclusiv titlul luat duminică a fost „celebrat“ de fanii lui Dinamo printr-un mesaj ostil la adresa lui Mircea Lucescu.

„Ţin cu Dinamo din 1984. Am văzut multe campionate câştigate de Dinamo. Am văzut câştigarea campionatului URSS din 1985, 1986 şi 1990. Am văzut toate meciurile de campionat câştigate în cel al Ucrainei... Întotdeauna, momentul câştigării campionatului mi-a adus o mulţime de emoţii pozitive. Dar azi, pentru prima oară, nu mă bucur de campionat. Campion sub conducerea unui antrenor urât, care în 12 ani a devenit unul dintre promotorii duşmăniei Doneţkului faţă de Kiev, care a fost folosită în terenul fertil hrănit, în general, de Partidul Regiunilor (n.r. - grupare politică pro-rusă, aflată la putere până în 2014) şi, în particular, de Ahmetov (n.r. - patron Şahtior Doneţk). Antrenorul pentru care Rusia şi Ucraina sunt o singură ţară, iar Lobanovski (n.r. - Valeriu Lobanovski, fost tehnician al lui Dinamo Kiev) nu-i destul de bun pentru a fi încadrat printre cei mai buni antrenori din istoria lumii. Azi, nu mă bucură câştigarea campionatului. Dar mă bucură că majoritatea celor din jurul meu gândesc la fel”, a scris un cunoscut suporter al lui Dinamo, Vitaly Şeremeta. Iar mesajul său a fost preluat de „Druzi Dynamo“, pagina oficială a galeriei lui Dinamo Kiev, şi distribuit masiv pe reţelele de socializare.

1,2 milioane de euro e salariul stagional al lui Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, club cu care are contract până în iunie 2022.

Un CV plin de trofee la cluburile din străinătate

Echipă Mandat Ce a câştigat

Dinamo Kiev iulie 2020 - prezent Supercupa, titlul

Zenit mai 2016 - mai 2017 Supercupa

Şahtior mai 2004 - mai 2016 Opt titluri, şase Cupe ale Ucrainei, şapte Supercupe, Cupa UEFA

Beşiktaş iulie 2002 - mai 2004 Titlul

Galatasaray iulie 2000 - iunie 2002 Titlul, Supercupa Europei