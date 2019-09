Locul II la Mondialele de Ultra, prima la OCC, cursa de 55 km din cadrul UTMB

Prima la linia de sosire a ajuns Ruth Croft, vicecampioana mondială de ultra-trail, care a terminat după 5.50.14. la băieţi, a căştigat norvegianul Stian Angermund (foto), cu 5.19.24





OCC e o cursă ce se desfăşoară pe un traseu de 55 de kilometri, porneşte din Elveţia, şi adună până la finalul din Chamonix în jurul a 3.500 de metri diferenţă de nivel pozitivă, având la start peste 1.200 de persoane. Chiar dacă este o cursă destul de cursă în comparaţie cu CCC, TDS sau UTMB, OCC adună sportivi valoroşi la linia de start, printre ei fiind şi Ruth Croft, neo-zeelandeza care în 2019 a devenit vice-campioană a lumii la ultra-trail, în cursa de la Miranda do Corvo, acolo unde România, la fete, a câştigat bronzul. Ruth este o alergătoare foarte bună de skyrunning, terminând în acest an pe locul 1 la Marathon du Mont Blanc, pe 2 la DoloMyths Run SkyRace, pe 1 la Giir du Mont sau pe 4 la Sierre-Zinal. Ruth Croft are cele mai bune performanţe pe şosea făcute în 2016 la semimaraton, 1.17.34, şi în 2019 la maraton, 2.34.18.





Cursa de 55 de kilometri a fost alergată şi de 9 români, cel mai rapid fiind Ianco Slovak, alergătorul tricolor ajungând la linia de finiş după 6 ore, 35 de minute şi 18 secunde, locul 65 în clasamentul general.





Top 3 fete OCC





Ruth Croft, 5.50.14

Azara Salmones, 6.08.04

Yuri Yoshizumi, 6.16.31





Top 3 baieţi OCC





Stian Angermund, 5.19.24

Andreu Aymerich, 5.20.46

Tao Luo, 5.25.24





Foto: Marta Bacardit, Franck Oddoux - Ultra Trail du Mont Blanc





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: