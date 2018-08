LIVETEXT Simona Halep - Kaia Kanepi, în primul tur de la US Open. „Visez la un nou turneu important“

LIVETEXT, ora 18.00, Simona Halep - Kaia Kanepi

Începând cu ora 18.00, Simona Halep intră în scenă la US Open. O va înfrunta în primul tur pe Kaia Kanepi, din Estonia, locul 44 WTA , pe care o conduce cu 1-0 la emciuri directe.

"Darren mi-a spus că am parte de cea mai dificilă parte de tablou la US Open. Crede că e dificil, însa o voi lua meci cu meci. Important este să câştig primul meci şi apoi voi beneficia de un plus de încredere", a declarat Halep, la Eurosport.

Simona e conştientă că va avea o misiune grea la US Open. "Vreţi să ştiţi reacţia mea când am aflat cu cine voi juca? «E dificil». Da, e foarte dificil, o tragerea la sorţi foarte grea. Va fi o adevărată provocare. Dar, sincer, nu simt prea multă presiune. Anul trecut am pierdut în primul tur, deci mai rău de atât nu se poate. Sunt optimistă. Simt că am o şansă mare să câştig câteva puncte şi e o şansă mare să visez că pot câştiga un alt turneu important", a spus ea. Simona Halep

TRASEUL SIMONEI LA US OPEN

Turul I - Kaia Kanepi (33 de ani, numărul 44 WTA)

Turul II - Dalila Jakupovic (27 de ani, numărul 93 WTA) / Jil Belen Taichman (21 de ani, num[rul 168 WTA)

Turul III - Anastasia Pavlyuchenkova (27 de ani, numărul 27 WTA)

Optimi - Serena Williams (36 de ani, numărul 26 WTA)

Sferturi - Garbine Muguruza (24 de ani, numărul 12 WTA) / Karolina Pliskova (26 de ani, numărul 8 WTA)

Semifinale - Sloane Stephens (25 de ani, numărul 3 WTA) / Elina Svitolina (23 de ani, numărul 7 WTA)

Finală - Angelique Kerber (30 de ani , numărul 4 WTA) / Maria Sharapova (31 de ani, numărul 21 WTA) / Caroline Wozniacki (28 de ani, numărul 2 WTA)