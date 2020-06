Liverpool, campioană, City, deposedată de titlu: O legendă din Premier League îl pune pe Guardiola sub lupa sa

Cred că etichetarea sezonului lui Manchester City drept o „umilinţă” este exagerată. Liverpool merita să câştige Premier League şi acest sezon a fost unul de referinţă pentru echipă. Faptul că a câştigat pentru prima oară după 30 de ani titlul este un lucru mare – practic anunţă că s-a întors.







De partea cealaltă, pentru City şi Pep Guardiola va fi dureros pierderea campionatului în acest fel. Poate că vor învăţa din această experienţă şi se vor pregăti pentru sezonul viitor. Nu îmi pot imagina pe City micşorând turaţiile şi permiţând lui Liverpool să câştige tot, de acum. Să nu uităm de United, Spurs, Chelsea şi Arsenal. Toate au problemele lor în acest moment, dar sunt convins că le-ar plăcea să câştige titlul sezonul viitor. După ce eşti campioană, toate echipele vor să te învingă.





Să nu uităm că City joacă în Champions League. Dacă reuşeşte să câştige competiţia, cred că acest lucru va compensa sezonul mai slab din Premier League. Nu cred că fanii vor fi supăraţi dacă echipa va câştiga competiţia europeană. Ar fi o realizare uriaşă şi va face uitată experienţa din Premier League. În mod normal în fotbal, mereu există sezonul viitor, însă pentru City Champions League e posibil să nu existe sezonul viitor, aşa că echipa va dori cu atât mai mult să câştige competiţia în acest an.





S-a discutat şi s-a speculat mult vizavi de viitorul lui Guardiola, însă cred că City este un club suficient de inteligent pentru a-l păstra. Eu îmi doresc să rămână, fiindcă atunci când mă uit la Premier League vreau să fie şi el acolo. Cred că îi plac duelurile cu Jurgen Klopp, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti şi ceilalţi mari antrenori din Premier League. Ştie cât de special este acest campionat şi sper să rămână la club, fiindcă dacă pleacă acum, practic recunoaşte că a eşuat şi că nu poate să se ridice la înălţimea atinsă de Liverpool. Nu văd de ce ar pleca.





Acest sezon din Premier League a fost un eşec pentru Guardiola pentru că nu a câştigat şi nici măcar nu a pus în pericol poziţia lui Liverpool. City nu şi-a îndeplinit obiectivele în acest sezon în Premier League, însă mai are la dispoziţie Champions League şi FA Cup. Ambele vor fi dificil de câştigat, însă şanse există pentru chiar trei trofee în acest sezon – nu şi pentru Premier League.





Stilul de joc al lui Guardiola are un scop





Cred că stilul de joc de tipul tiki-taka care l-a făcut cunoscut pe Guardiola este exact cel care ar trebui practicat în fotbal. Mingea trebuie pasată orice ar fi. Totul ţine de felul în care pasezi – fie scurt, ca echipă, fie arunci mingea în faţă într-un mod mai direct şi începi să joci de acolo. Liverpool a demonstrat că poate juca în multe feluri – scurt, construind din spate, direct atunci când are nevoie sau chiar şi pe contraatac, fiindcă are jucători foarte rapizi. Este foarte bine că echipa poate alege dintre toate acestea în funcţie de adversar sau chiar şi să alterneze între ele în timpul unui meci.





Sunt un mare admirator al stilului tiki-taka şi iubesc să văd cum se plimbă mingea pe teren sub comanda lui Guardiola, cum se mişcă jucătorii, căutând spaţii între linii. Aceste lucruri nu vor dispărea. Ele se pot schimba, însă fotbalul mereu va fi despre pase şi mişcare. Guardiola nu va schimba niciodată acest mod de a juca fotbal. E stilul său.





Aguero este o pierdere mare pentru City, în special în vederea meciurilor din Champions League

Înainte de reînceperea campionatului, am menţionat că echipele vor fi nevoite să aibă mare grijă de jucătorii cheie. Aguero s-a accidentat în meciul cu Burnley şi lucrurile nu arată prea bine pentru el – e exact ce nu-şi doresc echipele. Va fi o pierdere uriaşă în opinia mea.





Să sperăm că Jesus îl poate înlocui cu succes, însă City va avea o misiune dificilă în Champions League, unde trebuie să joace returul din optimile de finală împotriva lui Real Madrid. Chiar dacă City a învins pe Santiago Bernabeu şi Jesus a avut un rol important, vorbim totuşi despre Real Madrid. City nu se poate considera calificată, fiindcă în clipa în care va gândi aşa, va fi eliminată. Real vine într-o formă bună, joacă un fotbal de calitate şi are prima şansă în campionat, aşa că va fi o echipă încrezătoare, care ştie că poate să câştige în spatele porţilor închise în Manchester. Cred că meciul va fi unul echilibrat – 50-50.





McTominay are lumea la picioarele sale





Cred că a fost momentul perfect pentru extinderea contractului lui McTominay. El se dezvoltă în direcţia potrivită, joacă regulat şi sper să i se ofere asta în continuare. Se vede că clubul are încredere în el şi semnarea contractului este un semn că United doreşte să îl aibă alături în viitor. McTominay încă este tânăr, aşa că pentru el această încredere din partea clubului şi faptul că a fost recompensat cu această extindere de contract, sunt grozave.





Acum va trebui să demonstreze clubului că îşi merită noul contract. Trebuie să fie şi mai bun decât înainte şi trebuie să se antreneze şi mai mult pentru a arăta lumii că poate fi un titular constant în echipă.





Cu siguranţă merită acest contract nou. Are încredere mare în felul în care se mişcă, în felul în care urmăreşte mingea, în felul în care joacă fotbal. Este într-un moment în care este confortabil cu poziţia sa în teren. La început a avut nevoie de meciuri în picioare pentru a deveni obişnuit cu totul, însă acum este integrat în echipă la o vârstă fragedă, ceea ce este grozav. Acum are mai mult timp să joace, să se bucure de fotbal şi să-şi construiască un nume în sport. Cu fizicul şi jocul său, îl consider un viitor căpitan şi lider al lui Manchester United.





Cel mai important acum este să nu se relaxeze doar din cauză că are un contract nou. Din contră, trebuie să joace şi să se antreneze şi mai mult. Este în locul potrivit pentru a se dezvolta, este înconjurat de jucători buni şi antrenorul crede în el. Calitatea la care va ajunge depinde doar de el şi de cât de ambiţios este să devină unul dintre cei mai buni.