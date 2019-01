Liv Boeree, femeia-minune: Diplomă în astrofizică, fotomodel, prezentatoare TV şi Poker Star! „La început, bărbaţii mă subestimau la o masă de poker“

CV-ul acesteia e cu adevărat fabulos: are o diplomă în astrofizică, a câştigat peste patru milioane de dolari din poker, a făcut modelling şi prezintă şi acum diverse emisiuni de televiziune.

„Mi-am început studiile în astrofizică şi, chiar eram hotărâtă să rămân în acest domeniu, însă, fiind studentă, aveam nevoie şi de bani. Aşa că, am început să apar ca prezentatoare într-o emisiune de poker. Iar de aici am învăţat acest joc. Şi, imediat, m-am îndrăgostit de el! Şi, m-am gândit: «OK! O perioadă, o să iau o pauză de la fizică şi mă dedic poker-ului»“, a povestit Liv pentru „Weekend Adevărul“.

„Familia n-a privit, iniţial, cu ochi buni faptul că am început să joc poker. «Nu, nu, nu! Mergi înainte cu fizica», a fost sfatul lor (râde). Le-am arătat însă câştigurile mele şi le-am spus că, fiind o fată, voi avea alte oportunităţi în acest domeniu unde, când am început eu, nu erau foarte multe fete. Apoi, ai mei au văzut că încep să apar în turnee mari şi şi-au dat seama că n-am ales un drum greşit şi m-au susţinut“, a continuat a 5-a femeie din istorie în topul câştigurilor live din poker.

Ea a recunoscut că a avut şi avantaje şi dezavantaje într-un joc dominat de bărbaţi: „Fiind o femeie, mi s-au deschis multe uşi în lumea poker-ului, fiindcă eram o prezenţă neobişnuită. Şi am mai avut un avantaj important la început: adversarii mă subestimau, crezând că femeile nu pot juca poker. A fost o situaţie perfectă, fiindcă la o masă de poker, îţi doreşti ca ceilalţi să te subestimeze. Per total însă, a fost o sabie cu două tăişuri. Fiindcă au existat şi nişte remarci răutăcioase la adresa mea din partea bărbaţilor, dar, aşa cum am spus, m-am putut face remarcată mai uşor în această lume“.

Între timp, Liv a ajuns să se folosească de poker pentru a crea o lume mai bună, având o organizaţie care adună fonduri pentru cauze umanitare. „Cei mai mulţi jucători realizează că sunt oameni foarte norocoşi şi aici mă includ şi pe mine. Noi suntem foarte norocoşi, fiindcă facem mulţi bani printr-un joc. Vieţile noastre nu sunt o luptă pentru supravieţuire, nu facem ceva ce nu ne place. Aşa că se pune următoarea întrebare: când câştigi 100.000 de dolari la o masă, o să-ţi lipsească ceva, dacă donezi zece la sută din această sumă? Pentru că acel zece la sută poate schimba viaţa unui om! De aceea, cred că noi, comunitatea jucătorilor de poker, avem o datorie morală faţă de oamenii care o duc greu în această lume. Şi mă bucur că, în ultimii patru ani, organizaţia noastră, în colaborare cu alţi jucători de poker, a strâns peste nouă milioane de dolari din donaţii. Iar de când şi PokerStars s-a implicat în proiectul nostru, am reuşit să facem o treabă cu adevărat minunată“.